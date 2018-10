Brasil derrota a Holanda por 3 sets a 2 no Mundial de Vôlei Feminino, no Japão

10/10/2018 | 08:47



A seleção brasileira feminina de vôlei manteve sua expectativa de conquistar o inédito título mundial, ao derrotar a Holanda, nesta quarta-feira, por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 25/18, 25/27, 25/19 e 15/7, em 2h15min, em Nagoya, no Japão.

O jogo foi válido pela penúltima rodada da segunda fase. O time do técnico José Roberto Guimarães decide com o Japão, nesta quinta-feira, às 7h20, a última vaga do Grupo E para a terceira fase. Sérvia e Holanda já estão classificadas.

O destaque do jogo foi a oposta Tandara, com 28 pontos. A ponteira Gabi conseguiu 13. Do lado das Holanda, Lonneke Slöetjes anotou 25. O ataque brasileiro marcou 56 pontos, enquanto o bloqueio foi responsável por outros 16.

Zé Roberto escalou a equipe nesta quarta com Roberta, Tandara, Drussyla, Gabi, Adenízia e Bia, além da líbero Suelen como titulares. Dani Lins, Natália, Fê Garay, Carol e Thaisa entraram durante os cinco sets.

"Hoje veio uma vitória que precisávamos na competição. Isso mostra a força desse grupo e o quanto estamos entregues na busca pelos nossos objetivos. Amanhã teremos uma partida ainda mais importante e sabemos que será uma outra pedreira. Vamos ter que estar bem preparadas", afirmou Tandara.

Zé Roberto apontou irregularidades na equipe. "Ainda estamos oscilando na competição. O nosso saque e o bloqueio melhoraram, mas o passe ainda precisa evoluir. Hoje fiquei feliz com a disposição do time. Sentimos um comprometimento muito grande das jogadoras pelo resultado. Tanto no vídeo, como na vinda para o ginásio e no vestiário, a energia estava diferente e isso contagiou o grupo. Esse é o Brasil que conhecemos e queremos."