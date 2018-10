Japão vence e obriga Brasil a fazer 3 a 0 na última rodada para seguir no Mundial

10/10/2018 | 10:38



A seleção brasileira feminina de vôlei vai precisar de uma vitória por 3 sets a 0, nesta quinta-feira, para obter a classificação para a terceira fase do Mundial, que está sendo disputado no Japão. O jogo começa às 7h20 (horário de Brasília).

A equipe do técnico José Roberto Guimarães é a quarta colocada, com 18 pontos, no Grupo E, atrás de Sérvia, Japão e Holanda, todas com 21 pontos. Só as sérvias estão classificadas. Além de Brasil x Japão, a última rodada reserva o duelo entre Sérvia e Holanda. A decisão da vaga pode acontecer na média de sets ou na média de pontos.

Para avançar, o Brasil precisa superar o Japão em sets diretos. Assim, empataria com o rival em pontuação e também na média de sets. O desempate, portanto, ficaria para a média de pontos, que no momento é favorável às brasileiras.

Bicampeã olímpica, em 2008 e 2012, a seleção brasileira busca o título inédito do Mundial do Japão. Em oito jogos na competição, o Brasil ganhou seis partidas (Porto Rico, República Dominicana, Quênia, Casaquistão, México e Holanda) e foi derrotada pela Sérvia e pela Alemanha.

No Grupo F, Itália e China já estão classificadas. A última vaga da chave é disputada por Estados Unidos e Rússia. As norte-americanas encaram as italianas nesta quinta-feira, enquanto as russas terão pela frente as chinesas, atuais campeãs olímpicas.