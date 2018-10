Mayra Cardi conta que Arthur Aguiar consegue morder o pé da filha em sua barriga

08/10/2018 | 16:11



Mayra Cardi em breve dará à luz sua primeira filha, Sophia, fruto de seu relacionamento com Thiago Aguiar! E a musa fitness tem usado seu Instagram para dividir detalhes sobre sua gravidez aos seus seguidores. Dessa vez, ela contou uma situação curiosa: seu marido consegue morder o pé da filha! Ela começou explicando:

Bom dia, amores!!! Eu resolvi compartilhar uma coisa com vocês... Como eu tenho pouca gordura no corpo, nós tivemos a experiência de por muitas vezes poder visualizar partes do corpinho da @sophiacardiaguiar dentro da minha barriga. O @arthuraguiar conseguia morder o pezinho dela que por vezes apareceu por inteiro bem certinho mesmo estando dentro da barriga. É muito gostosa essa interação, até postei alguns vídeos dela mexendo no meu feed para vocês assistirem. Bom, resolvi compartilhar essa foto em que o sol bate na minha barriga bem na hora que a Sophia está se movimentando, coladinha na minha pele, como vocês podem ver na foto.

Ela ainda continua, aproveitando para mandar aquele recado aos haters:

Pensei muito se deveria postar ou não, porque já deixei de postar várias coisas muito legais aqui, porque infelizmente a galera do mimimi não tem limite para respeitar nada e sempre tem algo de negativo ou que nada acrescenta para comentar. Enfim, pensei, pensei e cheguei a conclusão que tem tanta gente legal que me segue, que vibra com minhas coisas, que seria legal poder dividir com vocês legais, que são do bem, esse momento tão mágico... Espero que gostem! A segunda foto aparece mais ainda quase que se visualiza os traços do rostinho.