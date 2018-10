Luiz Daniel quer esquecer má fase do Azulão para vencer Atibaia amanhã

João Victor Romoli

06/10/2018



Preocupado após o começo ruim na segunda fase da Copa Paulista, o São Caetano espera atitude e postura diferentes amanhã, às 15h, diante do Atibaia, no Estádio Ítalo Maria Limongi, em Indaiatuba. A equipe foi da campanha invicta da primeira etapa do torneio para a lanterna do grupo 7 – tem apenas um ponto em duas rodadas.



A queda de rendimento, aliás, gera preocupação para o técnico Pintado, que admitiu após a primeira derrota, na última quarta-feira, para o Votuporanguense, por 1 a 0, que precisava corrigir erros e encontrar alternativas para evoluir.



Para piorar, o Azulão perdeu o posto de melhor defesa da competição, fato que era comemorado internamente no clube – sofreu cinco gols até aqui contra quatro do Mirassol. Peça importante no sistema defensivo, o goleiro Luiz Daniel prefere esquecer o mau momento e ressaltar que o time está no caminho certo para o restante da competição.



“A última derrota foi injusta. A gente merecia a vitória, Mas temos que levantar a cabeça, já temos um jogo importante pela frente. Estamos focados neste jogo. A gente tem que fazer o que estamos fazendo, estamos no caminho certo”, disse o goleiro, que se firmou como titular do São Caetano nesta Copa Paulista, já que teve passagem apagada pelo clube em 2016.