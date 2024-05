São Bernardo FC recebe atual campeão da Série D

Após goleada no último compromisso, o São Bernardo volta a campo hoje, às 20h, contra o Ferroviário, do Ceará, no 1º de Maio, pela terceira rodada da Série C nacional.

Na última temporada, o Tigre chegou à segunda fase do torneio, mas bateu na trave e não conquistou o acesso para a Série B. Já o Ferroviario é novidade na divisão deste ano, já que subiu para a Série C após ser campeão da Quarta Divisão nacional no último ano.

O zagueiro Alan Santos, substituído ainda no primeiro tempo na partida contra o Tombense, por lesão, deve ser o único desfalque para o técnico Ricardo Catalá. Augusto Silva, o substituto, disse que está preparado para atuar novamente. “Sempre torcemos pela recuperação de um companheiro de equipe. Não sei se serei titular na próxima partida, mas darei meu melhor, seja em campo ou no banco.” A atuação na goleada contra o Tombense também marcou a estreia do zagueiro no Tigre.

Com um empate e uma vitória, o São Bernardo soma quatro pontos, enquanto o adversário chega para a partida com apenas um ponto acumulado nas duas rodadas.