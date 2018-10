Para comemorar 30 anos de Vou de Táxi, Angélica aparece cantando a música com o filho ao piano

04/10/2018 | 15:10



Você acredita que o hit Vou de Táxi da Angélica faz 30 anos nesta quinta-feira, dia 4? Por conta disso, a aprestadora ganhou uma homenagem pra lá de especial vinda de seu filho Benício, de dez anos de idade. Ele tocou a música no piano, enquanto a loira soltava a voz.

Na legenda, ela aproveitou para agradecer todo o carinho que recebe desde então de seus fãs, já que eles passaram a acompanhá-la para todos os lados logo que ela estourou com a música, conhecida por por todos:

Comemorando hoje 30 anos do nosso #VoudeTaxi, esse táxi me levou para os mais lindos momentos da minha vida e hoje tenho a oportunidade de estar ao lado da minha família contando e cantando as belas historias que pude viver graças a ele...! Obrigada todas as pessoas que fizeram esse táxi ser o mais amado do Brasil,muito amor e gratidão por todos que embarcaram comigo nesse táxi 30 anos atrás. Meus fãs amados, o táxi nos apresentou e desde então não desgrudamos mais. Que lindo! Obrigada pelas homenagens e por todo amor #voudetaxi #BeniHuck #nopianoenocoracao #gratidao