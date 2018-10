Obituário - 3 de outubro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/10/2018 | 08:42



Antonio José Fabris

(Piracicaba, 12-7-1943 – São Bernardo, 29-9-2018)



O professor Antonio José Fabris exerceu o cargo de secretário municipal de Educação e Cultura de São Bernardo de 4 de janeiro de 1993 a 1º de janeiro de 1997. Num segundo momento, foi consultor da mesma prefeitura, entre fevereiro de 2007 e janeiro de 2009. Fez carreira na Municipalidade, ora como professor, ora como diretor, sempre na área que o apaixonava: educação e cultura.

Nos anos 70, quando o folclore era de fato promovido em São Bernardo, Toninho Fabris fez parte de uma equipe de educadores que agitou literalmente os bairros de São Bernardo, em especial com as famosas danças das quadrilhas juninas.

Moço do interior, ele escolheu São Bernardo como a sua cidade. Já aposentado, era comum vê-lo percorrendo a Rua Marechal Deodoro ou andando de ônibus e trólebus.

Toninho Fabris sempre foi simples e amigo. A porta da sala onde trabalhava ficava aberta. Na mesa, um pote de vidro transparente com balas, que presenteava aos visitantes.

Filho de Emílio Fabris e de Maria Gracia Sanches Fabris, Toninho Fabris parte aos 75 anos. Morava no bairro Planalto. Foi sepultado no Jardim da Colina. Deixa a esposa, Yara Maria Froner Fabris, e os filhos Ana Cristina e Renato.



Santo André



Ana Alexandrina Favari, 92. Natural de Jacutinga (MG). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Piedade Lopes Duarte, 90. Natural de Jaborandi (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Carmen Aparecida Marini, 84. Natural de Vargem Grande do Sul (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Edinar Ferreira da Silva, 79. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Inês Sampaio, 79. Natural de Bocaina de Minas (MG). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Municipal de Queluz (SP).



Claudinei da Silva, 74. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Nadima da Silva Scodeler, 73. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Roberto Roque, 67. Natural de Sorocaba (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Reinaldo da Silva, 67. Natural de Terra Roxa (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Miquelina dos Santos, 66. Natural de Gramínea (MG). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



José Reinaldo Aparecido Scopelli, 60. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Zelador. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria de Lourdes Machado da Silva, 58. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Irma Dias Maruchi, 56. Natural de Santo André. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



São Bernardo



Olívia Vieira Alberto, 85. Natural de Campinas (SP). Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.



Arinda Vicente, 84. Natural de Congonhinhas (PR). Residia no bairro Capivari, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.



Vicência Severina da Conceição, 84. Natural de Passira (PE). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.



Luiza Cordeiro Martin, 83. Natural de Santa Adélia (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 29, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Doracy Vidotto Freire, 83. Natural de Monte Alto (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.



Izaurina Moura da Silva, 81. Natural de Minador do Negrão (AL). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.



Emília Gomes Gonçalves, 79. Natural de Montes Claros (MG). Residia em São Paulo (SP). Dia 29, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Neil Felix de Oliveira, 78. Natural de Jundiaí (SP). Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Crematório Jardim da Colina.



Efigênio Vieira de Souza, 77. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.



Alcides Watanuki, 74. Natural de Araçatuba (SP). Residia em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.



José Ferreira Gomes, 73. Natural de Petrolândia (PE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.



Orestes de Oliveira Cunha, 72. Natural de São Carlos (SP). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.



Maria Lúcia Ferreira Pinheiro, 55. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Geraldo Rodrigues dos Santos, 96. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 1º. Jardim da Colina.



Guiomar Rocha Freire, 91. Natural de Tatuí (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



David Benzatti, 87. Natural de Dobrada (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 1º, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.



Silvia Garbelotto, 69. Natural de São Caetano. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério São Caetano, em Vila Paula.



Aparecida Cinotti, 52. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Maria Soares da Silva, 96. Natural de Campina Grande (PB). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



José Honda, 95. Natural de Ourinhos (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Vale da Paz.



Maria de Souza Silva Lana, 94. Natural de Acaiaca (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.



Abidias Rodrigues de Souza, 93. Natural de Seabra (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 29. Vale da Paz.



João de Domenicis, 88. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.



Maria Miossi, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Leonardo Alves de Jesus, 80. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



João Benício da Costa, 78. Natural de Campina Grande (PB). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



Creusa Maria Gomes de Araújo, 62. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia no Jardim Portinari, em Diadema. Dia 1º, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rose Mary Finotti, 61. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 29. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo (SP).



Margarida Alvim Teixeira, 58. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



José Vicente da Silva, 55. Natural do Estado de Pernambuco Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal



Maria José Marques Bonfim, 53. Natural de Lagoa dos Gatos (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 30. Vale da Paz.



Edson Leite de Lima, 50. Natural de Diadema. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal.



Marcos Inácio Custódio, 32. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.



Mauá



Eulina Araujo Viana, 88. Natural de Barra (BA). Residia no Jardim São José, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Giuseppa Riviello Cerullo, 83. Natural da Itália. Residia na Vila Santa Cecília, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Moisés Caetano da Silva, 80. Natural de Catende (PE). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Alzira Machado Tomé, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Marcelo Guimarães de Santana, 34. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.



Allan Christian Gomes da Silva, 18. Natural de Mauá. Residia no bairro Icarai, em Ilha Comprida (SP). Dia 29. Cemitério Santa Lídia.