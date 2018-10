É tempo de eleições. Na República Velha

Ademir Medici



Eleições 2018. Semana decisiva. Teremos segundo turno para escolha do presidente da República e dos governadores de Estados?

As redes sociais vivem seu ano mais aguerrido. Esquerda? Direita? O Centrão está fora de combate? Interferirá no resultado final dos vários pleitos?

Debates na mídia. O povo nas ruas. Bem, estas matérias ficam com a equipe do editor Raphael Rocha, do Diário. Para nós, da Memória, é tempo de voltar à... República Velha.

O Grande ABC e as eleições presidenciais. Há registros entre nós. Por exemplo: a região, chamada município de São Bernardo, participou das eleições presidenciais de 1º de março de 1898, quando foi eleito Campos Sales (presidente) e Francisco Rosa e Silva (vice).

Daquela eleição puderam participar 946 eleitores da região, divididos em cinco secções. Esta informação consta de ofício enviado pelo secretário interino da Câmara de São Bernardo, Ítalo Setti, ao secretário do Interior, João Baptista de Mello Peixoto. Data do ofício: 11 de fevereiro de 1898.

Campos Sales foi o quarto presidente da República. O primeiro foi o marechal Deodoro da Fonseca, que ainda no século 19 batizou o trecho central de São Bernardo do Caminho do Mar ou Estrada do Vergueiro – a velha e urbana Rua Marechal Deodoro. Deodoro foi sucedido por Floriano Peixoto e Prudente de Morais.

A Copa de São Caetano

México em sétimo, Nigéria em sexto, Polônia em quinto... Continuamos a falar do Torneio Pé na Bola do São Caetano Esporte Clube, o veterano de São Caetano, um dos clubes mais antigos do Grande ABC, fundado em 1914.

O torneio foi de 10 de junho a 2 de setembro. Edilson Batista filmou todos os jogos.

Um álbum de figurinhas foi organizado. E hoje mostramos a seleção da Polônia. Nesta toada, chegaremos ao campeão. Esportistas, acompanhem...

A história do Pé na Bola do São Caetano está na Memória na TV, do DGABC TV – www.dgabc.com.br.

Jogos Olímpicos – A maior festa do esporte termina hoje em Seul. Brasil conseguiu a segunda medalha de prata. No futebol, perdeu para a União Soviética por 2 a 1, na prorrogação.

São Paulo – Inaugurada a Estação Corinthians-Itaquera. Houve confronto entre o PT e o PMDB.

Em 3 de outubro de...

1918 – O operário Francisco Mongogne, das oficinas da Companhia Mecânica Importadora de São Caetano, morre no Hospital Umberto 1, em São Paulo, após sofrer acidente do trabalho na fábrica.

Ao se acidentar, a assistência pública foi acionada. Uma espera angustiante. O condutor da viatura que o levaria ao hospital não chegava. O motorista alegaria, mais tarde, que a estrada estava intransitável e ele precisou retornar a São Paulo. Sem o acidentado.

Francisco foi levado de trem. Chegou a dar entrada no Umberto 1, falecendo em seguida.

Nos Estados Unidos o Senado rejeita o projeto de concessão do voto às mulheres.

A guerra. Do noticiário do Estadão: as cidades belgas já começam a ser incendiadas.

1938 – Chegam a Mauá as máquinas que o Curtume Mauá comprou da Matarazzo para o início de sua produção.

1953 – Promulgada a lei que cria a Petróleo Brasileiro S/A, Petrobras, e instituí o monopólio estatal na extração e refino do petróleo.

1998 – Fernando Henrique Cardoso, o FHC, é reeleito presidente da República.

Hoje

Dia do Cirurgião-Dentista Latino Americano

Dia Mundial do Habitat

Dia do Petróleo Brasileiro, data escolhida para lembrar a instituição da Petrobras, em 1953.

Santos do Dia

Dionísio Aeropagita

Beatos mártires do Brasil: André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, e companheiros.

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 3 de outubro:

Em São Paulo, Rubinéia (1964) e Magda (1953)

No Rio de Janeiro, Barra Mansa

No Maranhão, Cururupu.

Em Santa Catarina, Schroeder

Fonte: IBGE