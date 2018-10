Após títulos, Tomic e Nishioka têm grandes evoluções e entram no Top 100 da ATP

01/10/2018 | 09:15



Dois surpreendentes vencedores de competições realizadas na China na semana passada, o australiano Bernard Tomic e o japonês Yoshihito Nishioka tiveram evolução expressiva no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), atualizado nesta segunda-feira, e entraram no Top 100 da listagem.

O destaque maior foi Nishioka, campeão do Torneio de Shenzhen, que subiu 76 lugares e alcançou a 95ª colocação. Já Tomic, que ficou com a taça em Chengdu, galgou 47 postos e assumiu o 76º lugar. Os dois tenistas faturaram estes títulos em finais disputadas no último domingo.

Nishioka derrotou o francês Pierre-Hugues Herbert, que com a passagem à decisão também saltou 14 posições e agora figura em 53º no geral. Já Tomic fez bonito ao desbancar o favoritismo do italiano Fabio Fognini, atual 13º tenista da ATP, no jogo que valeu o título do outro evento chinês.

A derrota para o australiano não mudou a posição de Fognini, assim como nenhuma das 33 primeiras colocações do ranking foi alterada nesta segunda-feira. O espanhol Rafael Nadal continua em primeiro lugar, com 8.760 pontos, à frente do suíço Roger Federer (6.900) e do sérvio Novak Djokovic (6.445), que ocupam respectivamente o segundo e o terceiro lugares.

Entre os brasileiros, Thiago Monteiro, atual número 1 do País, caiu quatro postos nesta segunda-feira e é o 115º do mundo, com 482 pontos. Outro único brasileiro no Top 20, Rogério Dutra Silva, com 390 pontos, subiu duas colocações e é o 148º. Guilherme Clezar também galgou dois lugares e soma 269 em 207º lugar. Thomaz Bellucci, que saltou quatro postos, é o 262º, com 198.

Confira o ranking atualizado da ATP:

1) Rafael Nadal (ESP), 8.760 pontos

2) Roger Federer (SUI), 6.900

3) Novak Djokovic (SER), 6.445

4) Juan Martín del Potro (ARG), 5.980

5) Alexander Zverev (ALE), 4.890

6) Marin Cilic (CRO), 4.715

7) Dominic Thiem (AUT), 3.825

8) Grigor Dimitrov (BUL), 3.755

9) Kevin Anderson (AFS), 3.595

10) John Isner (EUA), 3.470

11) David Goffin (BEL), 3.275

12) Kei Nishikori (JAP), 2.520

13) Fabio Fognini (ITA), 2.225

14) Diego Schwartzman (ARG), 2.110

15) Stefanos Tsitsipas (GRE), 1.962

16) Kyle Edmund (ALE), 1.855

17) Jack Sock (EUA), 1.850

18) Borna Coric (CRO), 1.825

19) Lucas Pouille (FRA), 1.825

20) Milos Raonic (CAN), 1.755

115) Thiago Monteiro (BRA), 482

148) Rogério Dutra Silva (BRA), 390

207) Guilherme Clezar (BRA), 269

262) Thomaz Bellucci (BRA), 198