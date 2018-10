Obituário - 1º de outubro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/10/2018 | 08:52



Santo André



Abigair Ferreira Bocato, 94. Natural de Botucatu (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 30. Vale dos Pinheirais.



Olinda Zampaulo Lopes, 94. Natural de Tietê (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Theophilo Berzlapin, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Felispina de Oliveira Benedito, 85. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim Monções, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Geraldo Francisco da Silva, 83. Natural de Correntes (PE). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Ruiz Paino, 77. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rosa dos Santos, 77. Natural de Guaranésia (MG). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 29. Cemitério Parque das Palmeiras, em Rio Claro (SP).



José Gonçalves de Oliveira, 76. Natural de Sertanópolis (PR). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.



Alexandria Libarina Pinheiro, 73. Natural de Poções (BA). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Wilson Guzman, 53. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Vendedor. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Clarice Bueno Cuzziol, 80. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



Yoko Uechi Kanashiro, 79. Natural de Itariri (SP). Residia no bairro Parada Inglesa, em São Paulo (SP). Dia 28. Cemitério da Paulicéia.



Benedita Morais Rufino, 75. Natural de Uchôa (SP). Residia na Vila Liviero, em São Paulo (SP). Dia 29. Cemitério da Paulicéia.



Vera Lúcia Ricciardi Munhoz, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia em Jundiaí (SP), onde faleceu. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.



Sueli Gimenez Pereira Floriano, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Independência, em São Paulo (SP). Dia 28. Cemitério da Paulicéia.



São Caetano



José Carlos Sanchez Savoia, 70. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Diadema



Neide Ramos de Oliveira, 54. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 28. Cemitério da Paulicéia.