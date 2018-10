Acordo com Canadá e México resolve problemas do Nafta e abre mercados, diz Trump

01/10/2018 | 08:06



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou sua conta no Twitter nesta manhã para celebrar o acordo fechado entre seu país, o Canadá e o México para revisar o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês). A nova versão, chamada de Acordo Estados Unidos-Canadá-México (USMCA, na sigla em inglês), foi qualificada como "histórica" e "maravilhosa" por Trump, que destacou a abertura de mercados e a redução de barreiras comerciais entre os vizinhos.

Segundo Trump, o acordo é positivo para os três países e resolve deficiências do Nafta. A iniciativa reformada abre mercados para fazendeiros e indústrias, reduz barreiras tarifárias para os EUA e aproxima os países "em competição com o restante do mundo". "O USMCA é uma transação histórica", afirmou o presidente. "Parabéns ao México e ao Canadá", comemorou.