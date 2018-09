Santo André começa segunda fase da Copa Paulista com derrota

Yara Ferraz



30/09/2018 | 17:14



O Esporte Clube Santo André perdeu de 2 a 0 para o Red Bull em jogo desta tarde, no Estádio Bruno Daniel. A partida foi válida pela segunda fase da Copa Paulista. Com gols do ex-atacante do time Claudinho e de Léo Castro, a equipe não conseguiu pontuar na rodada. Para o técnico do Ramalhão, José Carlos Palhavam, o foco agora passa a ser o jogo contra o Mirassol, na quarta-feira.

Leia reportagem completa no caderno Esportes desta segunda-feira e os comentários de todo a rodada no programa Diário Esportivo, ao vivo, a partir das 15h30 no Facebook jornaldgabc.