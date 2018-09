ETA Rio Grande passará por obra de ampliação em 2019

JULIANA STERN

Especial para o Diário



30/09/2018 | 08:58



A ETA (Estação de Tratamento de Água) Rio Grande, localizada no bairro Montanhão, em São Bernardo, completou 60 anos na última semana com a meta de ampliar o fornecimento de água potável. O projeto de melhoria, aprovado no Programa Avançar Cidades – com investimento de R$ 60 milhões –, prevê início das obras de expansão dos serviços no primeiro semestre do próximo ano, com conclusão dos trabalhos para 2024.

Inaugurada em 1958 com capacidade de produção de 1.400 litros de água por segundo, hoje a estação produz 5.500 litros por segundo, abastecendo 1,5 milhão de pessoas nas cidades de São Bernardo, Diadema e parte de Santo André. Até 2024, a expectativa é aumentar a capacidade em 1.000 litros por segundo, quantidade suficiente para abastecer 300 mil pessoas.

A estação faz parte do Sistema Rio Grande, composto pela Represa Billings, construída em 1925 com o intuito de gerar energia para uma região que crescia industrialmente. Inicialmente a unidade produzia água para Santo André e São Caetano. Depois de obras de expansão, nas décadas de 1960 e 1970, passou a atender também São Bernardo. Nos anos de 1997 e 2008 foram realizados outras obras.

A última expansão física na ETA foi observada em 1997. O projeto de ampliação atual não afetará a estrutura. “A estação não tem mais espaço para crescer fisicamente. Não tem como colocarmos mais tanques. Mas ainda conseguimos ampliar a produção de água trocando a técnica de tratamento”, informou a gerente da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), autarquia responsável pelo sistema, Magda Hirshc de Carvalho.

A reforma mudará o processo de tratamento, com a substituição de tanques de decantação (responsável por separar, por meio da gravidade, os sólidos sedimentáveis removíveis, como lodo) para os de flotação (modelo de separação de líquidos de sólidos com microbolhas de ar que levam as impurezas suspensas à superfície). Hoje, a estação possui nove tanques de tratamento, sendo cinco decantadores e quatro flotadores.



MUDANÇA

Criada em um cenário para beneficiar principalmente a indústria, a ETA Rio Grande viu seu perfil de atendimento mudar ao longo dos anos. Hoje, a maior demanda corresponde ao consumo doméstico.

Magda ressalta que a alteração do perfil da estação de tratamento é o principal motivo para que o sistema continue recebendo investimento. Isso porque, segundo ela, os principais desafios de atendimento à demanda estão ligados ao crescimento desordenado da população. “Buscamos continuar fornecendo água em quantidade e qualidade para a população. Mas, para fazermos isso, precisamos enfrentar os desafios de abastecimentos em lugares afastados e fazer com que a população entenda a importância do nosso trabalho”, destaca a gerente, que lembra que um bom sistema de tratamento de água também influencia na Saúde pública. “Saneamento básico é o primeiro passo para uma saúde melhor.”