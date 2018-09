São Caetano retoma projeto de expansão de ciclofaixa de lazer

Natalia Fernandjes

Do Diário do Grande ABC



29/09/2018 | 07:00



O perímetro urbano destinado aos ciclistas será ampliado dos quase dois quilômetros atuais para 11 quilômetros em São Caetano. Isso é o que prevê plano de expansão da malha cicloviária da cidade, cujo projeto será retomado domingo pela Prefeitura, após sete anos. A primeira etapa do processo compreende a construção de ciclofaixa de lazer nas avenidas Goiás e Presidente Kennedy (cinco quilômetros de extensão) até janeiro. Posteriormente, as avenidas Nelson Braido e Fernando Simonsen (1,8 quilômetro), além da Guido Aliberti (2,2 quilômetros), serão contempladas.

A primeira fase do programa, denominado CicloLazer, custará R$ 170 mil aos cofres municipais. Já o gerenciamento da atividade ficará a cargo da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana). A expectativa do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) é a de que as obras, cujo início se dará nesta semana, sejam finalizadas no período de 90 a 120 dias. “Estamos anunciando esta retomada de um projeto que começamos em 2011 e que não foi dada continuidade pela gestão anterior (chefiada por Paulo Pinheiro – DEM). Neste ano, conseguimos um equilíbrio fiscal e vamos dar prosseguimento.”

A ciclofaixa de lazer nas avenidas Goiás e Presidente Kennedy funcionará aos domingos, entre 8h e 16h. O trecho ocupará faixa segregada do leito carroçável (quando a via é posicionada no canto da pista convencional para os veículos). O trânsito não será bloqueado. Além disso, o traçado de cinco quilômetros será interligado à ciclofaixa já existente na Avenida Tijucussu (1 quilômetro) e também à ciclovia da Avenida Presidente Kennedy (1,7 quilômetro), ambas inauguradas em 2011.

“A conclusão da obra vai calhar com o início do verão. A intenção é criar mais opções de lazer à população e, assim, propiciar bem-estar e qualidade de vida. Além de ser uma alternativa de deslocamento, é um fator de integração social e traz impacto positivo à paisagem”, afirma o prefeito.

REGIÃO

O Grande ABC conta, atualmente, com 33,3 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas em cinco das sete cidades (Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Ribeirão Pires) – número estagnado há pelo menos dois anos.

Paralelo a isso, em meio à crescente frota de automóveis na região, as prefeituras ainda patinam na elaboração e execução de projetos destinados para ampliação da malha viária destinada para bicicletas.

Por meio de nota, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra dizem estudar ampliação da malha cicloviária, sem especificar detalhes. Já São Bernardo tem em curso projeto de Mobilidade Urbana que prevê a implantação de 6,4 quilômetros de ciclofaixas.