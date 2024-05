Anchieta está em Operação Comboio; Ecovias anuncia interdição até o dia 23

No final da tarde desta terça-feira (21), a Operação Comboio segue em vigor a partir da praça de pedágio da Via Anchieta, no sentido litoral, do km 31 ao km 40, gerando lentidão no trecho. Por recomendação da Ecovias, caminhões e carretas com destino a São Paulo devem utilizar o trecho de serra da via Anchieta.

Segundo a concessionária, por conta do tempo encoberto, com neblina no topo de serra e baixa visibilidade, estão bloqueadas a alça da Anchieta no km 40 Norte com acesso à Interligação Planalto, sentido Imigrantes, a alça da Imigrantes para a Interligação no km 42, sentido Anchieta, e a alça de retorno no km 40+200, sentido litoral.

INTERDIÇÃO DA VIA EM MAIO

A pista Sul da Via Anchieta será bloqueada no trecho de serra, de segunda a quinta-feira, das 20h às 5h, até 23 de maio.

Segundo a Ecovias, a intervenção visa realizar obra de revitalização no pavimento. Já na pista Norte, as medidas serão realizadas nos dias 27 (segunda) e 28 (terça), com interdição total do trecho de serra, sempre das 20h às 5h. Os serviços que só podem ser executados durante o dia serão realizados na pista Norte nos dias 11 e 25 de maio (sábados), das 9h às 18h. Já na pista Sul, a ação será no dia 18 (sábado), no mesmo horário.

Durante os bloqueios da pista Sul, a descida para o litoral será realizada pela pista Norte da Anchieta e pista Sul da Imigrantes. Já a subida será realizada pela pista Norte da Rodovia dos Imigrantes. Quando a pista Norte da Via Anchieta estiver bloqueada, o motorista poderá utilizar a pista Sul da Via Anchieta ou a pista Sul da Rodovia dos Imigrantes para a descida. A subida da serra será realizada apenas pela pista Norte da Imigrantes.