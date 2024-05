Moeda Pet será ponto de arrecadação de rações para animais do RS

A quinta edição do Moeda Pet em 2024 será realizada no sábado (25), no Parque Central, em Santo André. A iniciativa acontecerá das 9h às 13h em sistema drive-thru. Ao mesmo tempo será um ponto de arrecadação de ração, roupas, cobertores e utensílios para os animais afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Os itens serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

O programa Moeda Pet visa o bem-estar animal e alimentação de qualidade para os pets. Para cada quilo de garrafa PET o munícipe leva para casa um quilo de ração. Ou, se preferir, pode doar para as ONGs cadastradas na Prefeitura.

Cada participante, por CPF, pode trocar até 3 kg de ração. Um quilo de resíduo plástico equivale a 20 garrafas de dois litros, ou 25 de um litro, ou ainda 36 de 600 ml.

O material arrecadado é encaminhado ao Aterro Municipal de Santo André, onde as cooperativas de reciclagem fazem a triagem antes de comercializá-los. “Esse processo gera emprego e renda. Diversas famílias sobrevivem com o trabalho de reciclagem. Ao mesmo tempo estão ajudando a preservar o meio ambiente, reaproveitando o material que seria jogado no lixo e demoraria cerca de 400 anos para se decompor”, relata o secretário de Meio Ambiente, Fabio Picarelli.

Somente em abril passado foram distribuídos 724 kg de ração para cães e gatos em troca de 14.480 garrafas entregues pelos 202 participantes.

O programa é promovido pelo Departamento de Proteção e Bem- Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente em conjunto com o Banco de Rações; Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André); e Dr. Hato Hospital Veterinário.

As empresas interessadas em apoiar o Moeda Pet podem entrar em contato no telefone 4433-1958 da Prefeitura de Santo André. É importante a adesão de novos parceiros, pois contribuirá com o aumento de ração, que poderá resultar na expansão para outros bairros da cidade.