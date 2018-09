Diadema coleta 685 toneladas de entulho no Campanário

da Redação



29/09/2018 | 07:00



A Prefeitura de Diadema, por meio do programa Cara Limpa, recolheu 685 toneladas de entulho e bagulho no bairro Campanário nas últimas três semanas. Ao todo, 138 viagens foram feitas pela equipe do DLU (Departamento de Limpeza Urbana), que permaneceu no bairro entre os dias 5 e 20 deste mês. Em 2017, na mesma região, o programa coletou 1.128 toneladas.

Desde o início dos serviços, em 5 de março, o programa passou pelas 12 regiões em que a cidade foi dividida, sendo Centro-Norte, Centro Sul, Conceição, Serraria, Inamar, Eldorado, Casa Grande, Vila Nogueira, Piraporinha, Canhema, Taboão e Campanário. Ao todo, foram recolhidas 7.702 toneladas de entulho e bagulho, em 1.500 viagens.

Com o fim do programa, neste ano, o entulho deve ser levado agora a um dos dez ecopontos da cidade. “Para levar até um ecoponto, é necessário que o morador utilize o próprio veículo. Por dia, cada um pode levar até um metro cúbico, cerca de 20 sacos de lixo”, explica o diretor do DLU, Celso Assis.