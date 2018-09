O futebol muito vivo no São Caetano EC

Aline Melo



29/09/2018 | 07:00



O torneio ‘Pé na Bola’ no São Caetano Esporte Clube cumpriu um ritual: jogos nas manhãs de domingo, cada time com 15, 16 jogadores, entre titulares e reservas. Na hora do almoço, a confraternização no próprio clube, enquanto a equipe de gravação preparava o noticiário. Quem jogava queria se ver na telinha, no fim da tarde, o que atraía toda família.

O Pé na Bola da Rua Ceará

A memória do futebol amador preservada

- Edilson Batista, cinegrafista e diretor de imagens, que gravou todos os jogos, conta como foi o torneio no programa Memória na TV

-No ar: DGABC TV – www.dgabc.com.br

Hoje

- Dia do Anunciante

- Dia Mundial do Petróleo

Santos do Dia

- Gabriel

- Miguel

- Rafael

Hoje é a festa dos três arcanjos: Gabriel, que significa ‘Deus é forte’ ou ‘Aquele que está com Deus’; Miguel ou ‘Quem como Deus’; Rafael, ‘Medicina de Deus’ ou

‘Deus cura’.

Em 29 de setembro de...

1918 – De volta de excursão pelo sertão brasileiro, o dr. Eurico de Goes descreve o encontro mantido em Porto Velho, às margens do Rio Corumbá, com descendentes do bandeirante paulista Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera (1672-1740). Gente pobre. Uma das casas foi construída pelo bandeirante. Viu e examinou objetos que lhe pertenceram. Ganhou uma ampulheta que oferecerá ao museu do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

- A carestia: decretada ontem a tabela dos preços máximos para a Capital.

- Anúncio: 150 mil chapéus para colonos é o atual stock da Casa Ranieri, da Rua Florêncio de Abreu, 158-A.

A guerra. Do noticiário do Estadão: os ingleses e belgas assumem a ofensiva na Flandres (região Norte da Bélgica).

2013 – Inaugurado o Monumento ao Trabalhador, obra de Tomie Ohtake, na Praça Cívica do Paço de Santo André, oferta do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André. Houve show com Os Demônios da Garoa.



Diário há 30 anos

Quinta-feira, 29 de setembro de 1988 – ano 31, edição 6870

Manchete – (Ronald) Reagan (presidente dos Estados Unidos) veta retaliações e ajuda o Brasil

Política – Eleições municipais. Rádio e TV dão início ao horário eleitoral gratuito. Irá até 12 de novembro.

Data – Estudantes prestaram homenagem aos 117 anos de aniversário da Lei do Ventre Livre. Local: monumento à Mãe Preta, no Bosque São José, em São Caetano.

Memória – Liberdade; Luiz Gama.

Jogos Olimpícos – Robson Caetano ganha bronze nos 200 metros.

Nas Ondas do Rádio

Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (90,9) – Memória. A obra viva e admirável da dupla ‘Coração do Brasil’, Tonico e Tinoco. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 23h, com reprise amanhã, às 5h.

O lado bem-humorado de Tonico e Tinoco

Texto: Milton Parron

Gosto musical, no Brasil e lá fora, é extremamente mutável e isso se dá ao sabor da chegada das novas gerações.

É claro que uma série de fatores determina as novas tendências.

Pesquisa realizada no ano passado durante a Semana Internacional de Música em São Paulo ouviu a opinião de cerca de 200 especialistas no mercado musical acerca das tendências e dos estilos musicais favoritos do público. Deu o sertanejo na cabeça.

No Brasil já tivemos a fase das serestas, dos chorinhos, dos tangos, do samba de gafieira, dos boleros, do rock and roll, do ye-ye-ye, etc. Nenhum resistiu tanto tempo no gosto popular quanto o gênero sertanejo. E dos intérpretes sertanejos dois nomes que se tornaram emblemáticos são os dos irmãos João e José Salvador Perez, o primeiro falecido em 1994, aos 77 anos, e o segundo morreu em 2012, aos 91 anos.

João era o Tonico e José o Tinoco. Já produzi vários programas da série Memória com Tonico e Tinoco. Neste fim de semana apresentarei mais um, lembrando que nenhum deles é repetido, afinal, quem vendeu 150 milhões de discos, recordista no Brasil, ganhando de Roberto Carlos e de Nelson Gonçalves, certamente tem muitas histórias para preencher diversos programas.

O deste fim de semana é especialíssimo porque privilegiamos as histórias engraçadas dos dois irmãos.



Rádio ABC AM (1570) – Portugal Trilha Nova Rádio Show.

Gente, 52 anos no ar. Produção e apresentação: Varela Leal, ao lado da mulher e cantora, Mimi Varela. Amanhã, do meio-dia às 14h.



Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 29 de setembro:

-Em Santa Catarina, Bandeirante, Capão Alto, Cunhataí, Flor do Sertão, Princesa e Tigrinhos

- No Mato Grosso, Bom Jesus do Araguaia, Novo Santo Antônio e Serra Nova Dourada

- No Ceará, Camocim

- No Mato Grosso do Sul, Figueirão

- No Maranhão, Igarapé do Meio

- Em Minas Gerais, Jequitinhonha e Rio Piracicaba

- No Rio de Janeiro, Resende, Valença e Vassouras

- No Piauí, Santa Filomena

- Em Pernambuco, Santa Filomena e Tamandaré

- No Pará, Tracuateua

- Na Bahia, Valença

Fonte: IBGE