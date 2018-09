Asia Argento revela que ela e Anthony Bourdain se traíam: - Não era um problema

25/09/2018 | 19:11



Pela primeira vez, Asia Argento abriu seu coração sobre o suicídio de seu namorado, Anthony Bourdain. A atriz italiana gravou um vídeo, publicado na última segunda-feira, dia 24, aos prantos para o Daily Mail, para contar o lado dela da história:

- As pessoas acham que ele se matou por causa de alguma traição minha. As pessoas dizem que eu o assassinei. Eles dizem que eu o matei. As pessoas precisam pensar que ele se matou por alguma coisa assim? Ele me traiu também. Não era um problema para nós. Ele era um homem que viajava 265 dias por ano. Quando nós nos víamos, nós tínhamos muito prazer na companhia um do outro. Mas nós não somos crianças. Nós somos crescidos. Anthony tinha 62 anos de idade, eu 42 anos. Nós tínhamos vidas, nós tivemos esposas e esposos, nós tivemos crianças.

Argento contou que, a princípio, sentiu raiva quando descobriu que Bourdain havia sido encontrado morto devido um suicídio:

- Eu estava brava por ele ter me abandonado, abandonado meus filhos. Mas agora a raiva foi substituída pelo sentimento de perda, esse vazio que não pode ser preenchido por nada.

Ao decorrer dos últimos meses, a italiana vem sofrendo acusações de estupro e abuso de menor do ator Jimmy Bennett, que teriam acontecido em 2013 quando o rapaz tinha apenas 17 anos de idade. No último domingo, dia 23, Bennett, atualmente com 22 anos de idade, foi a um programa de televisão, do canal italiano La 7, e falou abertamente sobre o assunto. Jimmy disse que ao entrar no quarto do hotel em que Asia estava, ela começou a beijá-lo:

- Primeiro eu pensei que era algo amigável, uma demonstração de carinho, mas depois seus beijos ficaram mais longos e eu entendi que ela estava procurando por algo mais. Então ela colocou as mãos em mim, empurrou-me para a cama e tirou minhas calças.

O ator confirmou que pediu 3,5 milhões de dólares como indenização de Argento. Segundo o The New York Times, ela efetuou um único pagamento no valor de 380 mil dólares. Contudo, a atriz já disse que não teve qualquer tipo de relação sexual com o ator, afirmando que ele estava extorquindo dinheiro dela e de Anthony Bourdain.