Mineiro querido da região

Vinícius Castelli



26/09/2018 | 07:20



Mineiro de Rodeiro, zona rural, Zé Geraldo, mesmo após muitos anos radicado em São Paulo, não perde o sotaque, tampouco as raízes musicais de sua terra. Mas nem só de Minas e da Capital paulista é feita a história do artista, que começou a fazer sucesso mesmo no Grande ABC, mais especificamente em São Bernardo, cidade que o acolheu ainda nos anos 1980.

Para matar a saudade do público, para ele muito especial, o cantor e compositor se apresenta sábado, no palco do Teatro Municipal de Mauá, a partir das 21h. As entradas custam de R$ 30 a R$ 60 e podem ser compradas pelo site www.bilheteriaexpress.com e nas bilheterias da casa.

Dono de discografia que conta com trabalhos como Terceiro Mundo, Estradas e No Arco da Porta de Um Dia, entre outros, ele adianta que vai apresentar canções que marcaram sua história, “uma ou outra ainda inédita e, eventualmente, atender pedidos”, adianta o cantor.

E é dos seus primeiros trabalhos que ele pincela clássicos como Cidadão, Como Diria Dylan e Senhorita. A última, aliás, foi uma das responsáveis por sua explosão na vida musical. “A gente nunca sabe o que vai acontecer com uma música após seu lançamento. O público é que rege o seu destino, mas é muito bom e deixa a gente feliz”, diz o artista, sobre tê-la sempre entre as mais pedidas do público.

Temas como Galho Seco e Milho aos Pombos também não podem faltar no espetáculo, segundo Zé Geraldo. “Já dá quase metade do show”, brinca ele, que afirma que mesmo após tantos anos cantando essas faixas, não se cansa de relembrar o que compõe sua história. “É a minha vida que está sendo contada”, reflete.

Zé Geraldo ficou, e é conhecido, por abordar em seu cancioneiro, entre vários temas, as mazelas da sociedade. “Minha música fala do que está acontecendo ao meu redor, sou um repórter musical relatando seu cotidiano, de amores, incertezas etc”, explica.

Desta vez Zé Geraldo não chega à região com banda, como já fez várias vezes, e nem contará com a participação de sua filha, Nô Stopa. Na ocasião oferece ao público apresentação intimista, com voz e violão apenas. Ele diz que nesse tipo de show dá até para contar alguns casos entre uma faixa e outra e perguntar o que os presentes querem ouvir. Ainda mais quando é um público conhecido. “Tenho um carinho muito grande pelo público do Grande ABC. Foi onde fiz sucesso pela primeira vez, sou cidadão de São Bernardo com muito orgulho, fiz muitos amigos na região e sempre volto cheio de vontade de cantar e rever esses amigos”, revela.

Com quase quatro décadas de estrada, Zé Geraldo segue firme e avisa que logo terá disco na praça. “Estou terminando um trabalho novo. Atrasou por conta da demora da editora norte-americana com a autorização da versão que fiz de Hey Joe (Hey Zé), clássico de Jimy Hendrix (1942-1970).” Além do disco, ele adianta que muito em breve apresentará outro produto. “Deve sair logo o DVD Cantos e Versos, feito com o violeiro Francis Rosa, de Joanópolis (Interior de São Paulo).”



