Will Smith completa 50 anos de idade

25/09/2018 | 14:30



O ator Will Smith completou 50 anos de idade nesta quinta-feira, 25 de setembro de 2018. Emendando trabalhos importantes há praticamente três décadas, é lembrado por diversos filmes e já foi premiado com o Oscar em duas ocasiões - por 'Ali' e 'À Procura da Felicidade'. Confira alguns trabalhos de Will Smith:

'Um Maluco no Pedaço'

O seriado, que foi produzido entre 1990 e 1996, foi o responsável por alçar a carreira de Will Smith ao estrelato na televisão - antes era relativamente conhecido apenas no mundo da música

No começo do mês de setembro, a dupla eternizada na série, formada por Will Smith e Alfonso Ribeiro se reencontrou e Alfonso compartilhou uma foto do momento com seus fãs nas redes sociais.

'Ali'

Foi interpretando o lutador Muhammad Ali que Will Smith conquistou seu primeiro Oscar, na categoria de melhor ator principal em 2002.

'MIB - Homens de Preto'

Will deu vida ao Agente J., parceiro de K. (Tommy Lee Jones) em uma espécie de 'polícia interespacial' que cuidava de alienígenas vivendo entre os seres humanos.

'Lei de Cada Dia'

Lançado em 1992, foi o primeiro filme em que Will Smith atuou. Ele interpretava um pedinte que não tinha as pernas e utilizava uma cadeira de rodas.

'Hitch, o Conselheiro Amoroso'

Nesta comedia romântica, o ator dava conselhos para que outros homens se dessem bem em seus relacionamentos.

'Eu Sou a Lenda'

No drama apocalíptico, o ator passava a maior parte do tempo contracenando apenas com um cachorro - e posteriormente com outros dois personagens, uma mulher e um garoto, vividos por Alice Braga e Dash Mihok. .

'Bad Boys'

Ao lado de Martin Lawrence, deu vida ao personagem Mike nos filmes 'Bad Boys'.

'Independence Day'

Will viveu o Capitão Steven Hiller, um membro das forças armadas dos Estados Unidos que precisava ajudar o país a combater uma invasão alienígena.

'Esquadrão Suicida'

Will Smith também participou de alguns filmes de super-heróis, como o personagem Pistoleiro de 'Esquadrão Suicida'.