Obituário - 24 de setembro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/09/2018 | 08:03



Dalva Ana Massaine Dalla Verde

(Pedreira, SP, 4-5-1922 – Santo André, 21-9-2018)



Dona Dalva veio mocinha para Santo André. Aqui trabalhou na fábrica de casimiras Kowarick, casou-se com Arsenio Dalla Verde e sempre residiu. Destacou-se em trabalhos de bordado e crochê.

As duas famílias – Massaine e Dalla Verde – estão entre as mais antigas da cidade. Os antepassados foram imigrantes. E os descendentes trocaram o campo pela cidade, vários Massaine de Pedreira e Dalla Verde de Mogi Mirim.

Filha de Dante Massaine e Eliza Migotto Massaine, Dona Dalva perdeu o marido há 16 anos. O casal não deixa filhos. Dona Dalva parte aos 96 anos. Está sepultada no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção. A missa de 7º dia será celebrada quinta-feira, às 19h, na Matriz de Santo André.



Santo André



Maria Aparecida Daré Zambello, 91. Natural de Nova Europa (SP). Residia na Vila Aricanduva (SP). Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, em Camilópolis.



Loreno Fino Netto, 84. Natural de Salto (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Vladmir Zanoni, 84. Natural de Itapuí (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Odete Gonçalves Ramos, 82. Natural do Estado de São Paulo. Residia na Vila Mendes, em São Paulo (SP). Dia 22, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio de Andrade, 80. Natural de Amaraji (PE). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Teixeira de Andrade, 79. Natural de Agrestina (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 20, em Mauá. Cemitério Santa Lídia, em Mauá.



Ezelina Maria Bariani, 78. Natural de Diabase, em Lins (SP). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo (SP).



Maria Eliane Barbosa da Silva, 53. Natural de União dos Palmares (AL). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rosely Barros de Lima, 44. Natural de Londrina (PR). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Rosina Cozza Polino, 89. Natural da Itália. Residia na Vila Liviero, em São Paulo (SP). Dia 22. Cemitério da Vila Euclides.



Elvira Marques Nogueira, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Dom Bernardo Miele, em Ribeirão Preto (SP). Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.



Olavo Simões, 72. Natural de Getulina (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Cemitério dos Casa.



Fernando Antonio Mottinha, 64. Natural de Valença (RJ). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.



João Victor Pinto Valle, 17. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Pauliceia, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.



Diadema



Etelvina Maria da Conceição, 90. Natural de Petrolândia (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.



Valdeci Rosa de Lima, 83. Natural de Angelim (PE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.



Januária Pereira dos Santos, 56. Natural de Januária (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 22. Cemitério Municipal.



João Batista Santos de Souza, 53. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.



Manoel da Paixão Souza, 52. Natural de Morro do Chapéu (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.



Cicera Sandra de Oliveira, 52. Natural de Jacuipe (AL). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.



José Ailton Bezerra de Lima, 50. Natural de Chã Preta (AL). Residia no Parque Dorotéia, em São Paulo (SP). Dia 20, em Diadema. Cemitério São Luiz, em São Paulo (SP).



Eduardo de Souza Gomes da Silva, 36. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.



Alice Gonçalves Costa, 2. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.



Mauá



João Francisco de Souza, 82. Natural de Canhotinho (PE). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



Edith Pires Garcia, 79. Natural de Bauru (SP). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Irma Ramim Lacerda, 73. Natural de Santo Antonio de Posse (SP). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Maria de Fátima Sanches de Sá, 53. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Santa Rosa, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Anderson das Flores Rodrigues, 40. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Raul Victor Paulino, 15. Natural de Icó (CE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



José Vital de Oliveira, 72. Natural de Poço Verde (SE). Residia no Centro do Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 22, em Diadema. Cemitério São José.