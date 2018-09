Mezanino desaba e deixa 27 feridos em Sto.André

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



24/09/2018 | 07:08



Pelo menos 27 pessoas ficaram feridas após o mezanino de um bar desabar, ontem, em Santo André, durante um concurso de talentos de crianças. A estrutura cedeu, por volta das 17h, no momento em que elas se preparavam para realizar desfile de moda. As causas do incidente ainda serão investigadas.

O desabamento ocorreu na casa de eventos Bar Dançante Dom Paollo, na Rua Gertrudes de Lima, no Centro da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o estabelecimento não tinha autorização nem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) para promover evento deste porte.

Segundo funcionários, o mezanino foi utilizado no evento de forma improvisada. “Geralmente a estrutura não é usada, pois não tem AVCB. Quando tem festa, só nós que trabalhamos lá passamos pela estrutura, mas, no evento de hoje (ontem), eles a utilizaram para promover o desfile, pois as crianças tinham que descer de lá, pela escada, para acessar a passarela”, relata Bianca Bento, 24 anos, que no momento do incidente atuava na preparação de bebidas.

Durante a queda do mezanino, pessoas que prestigiavam o evento na parte inferior da casa foram atingidas pela estrutura. “Quando percebi, já estava debaixo dos escombros, com diversas crianças chorando e adultos machucados. Na hora só pensei em procurar minha filha”, lembra o auxiliar administrativo Ricardo Borda, 43, ao contar detalhes do resgate de Sofia, 4. “Era o primeiro desfile dela e a imagem que ficou foi de encontrá-la debaixo de entulho e com a boca machucada”.

De acordo com a Prefeitura de Santo André, o local onde foi promovido o evento não tinha autorização para fazê-lo. A Defesa Civil interditou o espaço para a realização de perícia.

Conforme o Corpo de Bombeiros, todas as vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas no local e levadas para o CHM (Centro Hospitalar Municipal) de Santo André, PS (Pronto-Socorro) Central de São Bernardo e demais unidades da região. Até o fechamento desta edição, todos estavam com quadro estável, segundo a Prefeitura.

Houve ainda vítimas que foram por conta própria para unidades médicas, como a dona de casa Erica Campanelli, 39, que veio de Carapicuíba ao evento. “Nem esperei socorro, fui por conta própria”, afirma.

O EVENTO - O concurso promovido pela empresa Talentos Brilhantes TV, em parceria com a agência Tele Arte, reuniu cerca de 320 pessoas, dentre elas o apresentador Leão Lobo e o ator Jean Paulo Campos, conhecido pelo personagem Cirilo, da novela Carrossel.

Segundo testemunhas, o evento fazia parte de um serviço oferecido pela empresa Talentos Brilhantes TV, que tem como foco o agenciamento de crianças e jovens para carreiras de modelos e atores.

“Paguei cerca de R$ 1.600 para que eles pudessem fazer o gerenciamento da carreira da minha filha. Neste pacote, estava inclusa a participação em desfiles promovidos por eles, onde atores e pessoas influentes comparecem”, conta Mariana Costa Gomes, 21, mãe da pequena Isabela, 3, que realizava o seu primeiro evento. “Esse era o sonho dela, mas depois disso tudo, em que sobrevivemos, graças a Deus, ela já me disse que não quer mais desfilar”, desabafa.

Os proprietários da empresa Talentos Brilhantes TV não foram localizados pela equipe de reportagem até o fechamento desta edição. Segundo a Polícia Civil, eles devem prestar depoimento hoje no 1º DP (Centro) de Santo André.

Os responsáveis pelo Bar Dançante Dom Paollo, assim como pela agência Tele Arte, também não foram localizados.