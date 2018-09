Márcio França faz ato na região sem presença de prefeitos aliados

Daniel Macário

23/09/2018 | 21:40



O governador e candidato à reeleição Márcio França (PSB) participou na tarde deste domingo de campanha no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Ao lado de apoiadores, o socialista mais uma vez adotou discurso crítico ao falar de seus adversários na disputa por uma vaga Palácio dos Bandeirantes. O ato, no entanto, foi marcado pela ausência dos prefeitos correligionários Atila Jacomussi, de Mauá, e Adler Teixeira Kiko, de Ribeirão Pires. Ambos, integram a base de apoio de Márcio no Grande ABC.

Durante o ato de pouco mais de uma hora, apenas o prefeito de Rio Grande da Serra (sem partido) discursou a favor do então governador. O ato contou ainda com a presença do deputado federal e candidato à reeleição Alex Manente (PPS), de Thiago Auricchio (PR) ­ candidato a deputado estadual, além de vereadores da base que compõe o arco de apoio a candidatura de Márcio França.

Em seu discurso, Márcio enfatizou seu compromisso em investir recursos na Educação, assim como, na capacitação profissional de jovens. O governador citou a ampliação do Programa Jepoe (Jovens no Exercício do Programa de Orientação Estadual).

A ideia é que jovens façam quatro horas de cursos e outras quatro horas de serviços comunitários nas cidades em que vivem. “Queremos começar com 80 mil rapazes que exatamente o número de meninos 18 anos vulneráveis do Estado de São Paulo”, destacou.