Luiz Fernando espera pressão de vereadores sobre Reple em oitiva

Pré-candidato à Prefeitura de São Bernardo, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) disse ontem esperar que o secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, que volta hoje de férias, explique à Câmara, onde deve comparecer até o dia 15 para prestar depoimento, as razões dos problemas registrados na rede municipal – inclusive as seis mortes suspeitas no Hospital da Mulher.

“Espero que os vereadores questionem o secretário para que ele justifique o motivo de o povo de São Bernardo estar morrendo. Por que não tem médico? Por que não tem remédio? Como ele autorizou um estuprador a atender e a fazer exames?”, enumerou o parlamentar, referindo-se ao ginecologista Rogerio Pedreiro, denunciado por importuna-ção sexual a enfermeira da Policlínica Alvarenga – o médico já havia sido preso em 2012 e 2019 sob suspeita de abusar pacientes.

Provável candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Teixeira, o médico e ex-prefeito de São Bernardo, William Dib (PSB), também tem expectativa alta em relação ao comparecimento de Reple à Câmara – a convocação do secretário foi aprovada na última sessão com a assinatura de 18 dos 28 vereadores.

“Ele (Orlando Morando) priorizou a construção e a compra de equipamentos, mas deixou de lado a assistência de qualidade e a humanização do atendimento, deixando a população totalmente desamparada”, disse Dib, cuja pré-candidatura a vice deve ser definida até o mês que vem.

Dib também criticou o fechamento do Hospital Municipal Universitário da Faculdade de Medicina do ABC, que era localizado no Rudge Ramos. “Esse hospital ganhou prêmios internacionais, mas ao invés de desenvolver o hospital para a universidade e manter a qualidade do atendimento, ele resolveu entregar para a Fundação (do ABC), que ‘quarteirizou’ o atendimento com a empresa que o administrou.”

Ainda não há data definida para o comparecimento de Reple à Câmara, mas o depoimento deverá ocorrer até o dia 15, quarta-feira da semana que vem. O Paço foi oficiado sobre a aprovação da convocação na quinta-feira da semana passada e deve entrar em entendimento com o Poder Legislativo para acertar a melhor data – o secretário não pode se recusar a comparecer, sob risco de ser conduzido sob vara e a responder processos.

APOIO À CPI

A vereadora Ana Nice (PT) havia protocolado, no fim de abril, na Secretaria do Legislativo, pedido de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar os casos de negligência no Hospital da Mulher. No entanto, é necessário ao menos 10 assinaturas de parlamentares para levar a proposta à apreciação do plenário. Teixeira admite que a aprovação da investigação não é fácil.

“Grande parte dos vereadores, tirando os três do PT, apoiaram todos os projetos do Orlando Morando. Nunca questionaram a gestão e nunca questionaram o Reple”, disse o pré-candidato à Prefeitura. Segundo Teixeira, todos os legisladores deveriam ser favoráveis à investigação.

Dos três vereadores do partido na Câmara de São Bernardo, todavia, só Ana Nice e Getulio do Amarelinho votaram pela convocação de Reple – Ana do Carmo, que tem relação de amizade com o chefe do Executivo desde o tempo em que ambos eram deputados estaduais, de 1997 a 2003, abandonou o plenário no momento da votação.