Para Julinho, eleitor rejeitará apadrinhados

Daniel Tossato



22/09/2018 | 07:02



Em sua primeira campanha para a Assembleia Legislativa, o vereador Julinho Fuzari (PPS), de São Bernardo, afirma que questões de apadrinhamento político e de lançamento de familiares para disputar as eleições estão muito ligadas à velha política, algo que o eleitor, segundo ele, vai rejeitar neste ano.

Se dizendo independente e sem qualquer tipo de padrinho político, Julinho disse que quer apresentar nova maneira de se fazer política. “Atuo sem fazer discussão político-partidária. Quero atender as demandas da população e não dos partidos”, assegurou o candidato, em visita ao Diário.

Vereador em segundo mandato, Julinho comentou que o desempenho nas urnas e o pedido de eleitores fizeram com que ele pensasse em se lançar candidato a deputado estadual. “Minha fatia do fundo partidário é pequena. Apenas R$ 25 mil. Mas estou otimista com o movimento de minha campanha, muitas pessoas acabam pedindo para colar adesivos nos carros. Eu não pago ninguém (para colar adesivo)”, comentou.

Na última eleição, em 2016, Julinho Fuzari foi o segundo vereador mais bem votado de São Bernardo. Pelo seu desempenho, uma dobrada eleitoral com o deputado federal Alex Manente (PPS), candidato à reeleição por São Bernardo, foi projetada. A parceria tinha até data para ser anunciada oficialmente, mas a relação entre os dois acabou se desgastando e a dobrada oficial não vingou. Tanto que Alex escolheu o candidato a deputado estadual Thiago Auricchio (PR), filho do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), como seu aliado prioritário na região.

A avaliação de Julinho é a de que a decisão de Alex não o prejudicou. O popular-socialista, porém, alfinetou o concorrente Thiago Auricchio. “Candidaturas colocadas como apadrinhamentos de familiares políticos, que não têm experiência legislativa nenhuma, sem propostas de fato, são candidaturas que não são bem-vistas pela população em geral. Percebe-se que são candidatos que têm muito dinheiro”, disparou o popular-socialista.

Na Assembleia Legislativa, Julinho declarou que seu mote será o de endurecer o combate à corrupção.