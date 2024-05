Empresário diz que pretende valorizar parceria entre Paço e iniciativa privada

Pré-candidato a prefeito de São Caetano, o empresário Eduardo Vidoski (PRD) pretende investir em parcerias público-privadas para induzir o desenvolvimento da cidade caso seja eleito em outubro. Ele já começa, inclusive, a estudar nomes que gostaria de convidar para integrar o primeiro escalão de eventual governo – entre eles os do presidente da Câmara, Pio Mielo , e da secretária de Saúde, Regina Maura Zetone, ambos do PSD.

“Eu não sou um especialista em saúde, educação ou segurança. Eu sou um especialista em gestão. Vamos trazer gente para o nosso meio que realmente entenda do assunto”, disse, ao justificar a menção a nomes que estão em grupo político adversário. Regina Maura, inclusive, é pré-candidata a vice na chapa encabeçada por Tite Campanella (PL).

“Não é porque será minha adversária que eu não vou conversar”, argumentou Eduardo Vidoski, que disse que Regina Maura tem expertise para gerir a saúde pública e que, por isso, não pode ser ignorada em um eventual governo. “É o que faço na iniciativa privada. Busco me cercar de quem tem competência.”

Para a educação, um dos nomes cotados seria o de Pio Mielo, que é professor. “Ele tem um enorme lastro dentro da educação. A maioria das pessoas que trabalham com educação na cidade tem vínculo com ele, então ele vai fazer um resumo e passar para nós”. Embora esteja na aliança de Tite, o chefe do Legislativo é um dos políticos mais insatisfeitos com a escolha do liberal.

No caso da economia, Daniel Cordoba (PSD) seria o escolhido. “Ele acabou de sair da Secretaria de Desenvolvimento Econômico num projeto fantástico do Parque Tecnológico, um projeto oriundo da nossa ideia do governo de 2016. Mas ele atualizou aquilo. Então, como falar de desenvolvimento sem citá-lo?”, questionou Eduardo Vidoski.

TARIFA ZERO

O pré-candidato demonstrou interesse em manter a tarifa zero no transporte público, implantada pelo prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), mas adiantou que pretende aperfeiçoar a ideia, fazendo com que empresas que se favoreceram da medida, ao deixar de pagar o vale-transporte, deem contrapartidas à cidade. “Exemplo: vamos doar ambulância, reformar escola? Quem foi beneficiado pode ajudar quem não foi. É nesta transferência que a gente acredita.”