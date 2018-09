Com mudanças, Tigre vai atrás do terceiro lugar diante do Santos

João Victor Romoli

Especial para o Diário



22/09/2018 | 07:00



Já classificado, o São Bernardo terá time bastante modificado para tentar alcançar a terceira colocação do Grupo 3 da Copa Paulista – o Tigre ocupa o quarto lugar, com 18 pontos, a dois do Santo André. Isso porque o técnico Wilson Júnior vai aproveitar o jogo neste sábado contra o Santos, às 15h, no Estádio Ulrico Mursa, para poupar alguns atletas e rodar o elenco.

“Precisamos fazer algumas observações. Por isso, vamos dar rodagem ao grupo. Isso motiva também os outros jogadores para a segunda fase. Nós rodamos bastante no primeiro turno e agora vamos dar essa oportunidade de novo”, disse o treinador, que já não vai contar com o goleiro Rafael Pascoal, o zagueiro Nicolas e o meia Alex Guedes, suspensos. Com isso, Fabián Volpi, Júnior e Léo Ribeiro devem entrar na equipe.

“Independentemente dos jogadores que vão atuar, a ideia é ganhar. Então, vamos com time muito forte para conseguir a vitória, que vai ser difícil. O Santos tem muita qualidade, com jogadores do sub-20. Não tem confronto fácil”, completou Wilson Jr.