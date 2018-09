Após visual loiro, Bruna Marquezine descarta mudança: - Não gostaria de pintar

20/09/2018 | 11:11



Bruna Marquezine resolveu bater um papo com seus seguidores nessa quarta-feria, dia 19, em sua conta oficial no Twitter e acabou falando pela primeira vez sobre o cabelo loiro usado por ela no The Diamond Ball, evento que aconteceu na última sexta-feria, dia 14, em Nova York, Estados Unidos.

Enquanto respondia mensagem de carinho e dúvidas sobre sua rotina, uma fã questionou a atriz sobre sua mudança no visual, dizendo:

Você ficou linda loira. Veremos você loira na próxima novela?

Tomara que não hahaha não gostaria de pintar, respondeu Bruna, que usou uma peruca lace para a ocasião.

Outro fã aproveitou o assunto e perguntou o motivo de não ter nenhuma fotinho de Bruna e Rihanna juntas, já que a cantora era a anfitriã do evento.

Faltou seu fotão com Rihanna no Diamond Ball! Você tava linda loira.

Também achei! Ia postar e sair correndo, escreveu Bruna.

A atriz também chegou a comentar sobre o evento assim que uma fã perguntou como tinha sido a experiência:

Foi muito legal! Foi lindo! A causa é muito importante e eu amei conhecer mais sobre a Clara Lionel Foundation. Foi divertido, a comida tava boa e eu encontrei a Normani e vi a Rihanna de perto.

O evento ao qual Bruna compareceu já é o terceiro baile beneficente de Rihanna.