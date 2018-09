Gil Coelho se pronuncia após ser visto aos beijos com Maurício Destri: Sou feito de amor

20/09/2018 | 11:11



Gil Coelho também se manifestou após fotos dele aos beijos com Maurício Destri circularem nas redes sociais na última quarta-feira, dia 19. Os dois foram vistos em clima de romance no dia anterior, enquanto curtiam a noite em um bar no Rio de Janeiro. O ex de Bruna Marquezine criticou o flagra, definindo a situação como perseguição à vida alheia e ainda garantiu que o fotógrafo escolheu os melhores ângulos de forma a induzir a situação.

Era somente um jantar feliz com amigos, a novela está na reta final fui comemorar, eu, o Gil e mais um amigo que não aparece nas fotos. Nem percebi a presença do fotógrafo que parece ter estudado os melhores ângulos de forma a induzir uma situação. Enfim... Nada de mais, amigos, encontros, abraços... Tenho uma relação de carinho e mutualidade com meus amigos. Isso não vai mudar! Acho chata essa perseguição toda à vida alheia, ainda mais quando vem associada a uma ideia moralista de que o homem tem que se manifestar de forma truculenta e viril o tempo todo. Estamos num momento especial da nossa evolução, mas ainda um pouco apegados à valores antigos, escreveu Destri, que atualmente está no ar em Orgulho e Paixão.

Em seguida, Gil Coelho, que atualmente está na novela Jesus, publicou o clique em sua página no Instagram e reforçou as palavras do amigo:

Faço dele as minhas palavras!! Sou feito de amor, fui criado com muito amor, portanto, vivo com pessoas que amo ter ao meu redor...O mundo está em evolução e em tempos como nosso, eu defendo o óbvio: a possibilidade de nos relacionarmos com amor e afeto. Eu sou completamente apaixonado pelos meus amigos. Cenas como essas sejam o que são: momentos simples repletos de poesia e amor.

Gil Coelho, que atualmente integra o elenco da novela Jesus, já namorou com Fabiula Nascimento. Os dois ficaram juntos pouco menos de um ano e a relação chegou ao fim em 2015. Anteriormente, ele namorou com Monique Alfradique.