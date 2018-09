Suki Waterhouse acidentalmente atirou em colega durante filmagem

19/09/2018 | 15:11



Suki Waterhouse está estrelando um novo filme de suspense, Assassination Nation. Durante a premiação do filme em Nova York, na última segunda-feira, dia 17, a atriz revelou para ao Page Six que no decorrer das gravações ela, acidentalmente, atirou em um colega de trabalho!

- A bala ricochetou. Eles nunca tinha visto aqui em 20 anos. A bala voltou e machucou o rapaz.

Suki afirmou que não treinou por muito tempo antes de gravar aquela cena:

- Eu não vou mentir, durou quase uma hora.

Waterhouse não revelou o nome do colega que foi ferido e os representantes do filme contaram ao Page Six que eles não tinham mais informações sobre o acidente.

O filme se passa em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e fala sobre quatro mulheres que agem como hackers para roubar informações privadas de pessoas da sua comunidade. E, aparentemente, o tiro acidental não foi o único problema que o grupo teve durante as filmagens. Segundo Suki, eles foram expulsos de dois bares:

- Nós fomos banidos de dois bares de Nova Orleans. É muito difícil fazer isso.