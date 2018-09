Dani Calabresa recebe alta do hospital, mas ainda não sabe se volta ao Dança dos Famosos

19/09/2018 | 13:11



Dani Calabresa teve que passar por uma cirurgia de retirada de pedra nos rins e, por meio das redes sociais, indicou que ainda não sabe se irá conseguir se apresentar no Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, que consiste em realizar diferentes coreografias toda semana.

Agora, porém, segundo informações do Extra, a assessoria da TV Globo confirmou que a ex de Marcelo Adnet pelo menos já recebeu alta do hospital onde estava internada.

Em breve, a atriz voltará às gravações do Zorra e aos ensaios do reality show de dança, mas ainda não há confirmação da presença da humorista no programa do próximo fim de semana, mais precisamente no domingo, dia 23. Calabresa aguarda liberação da equipe médica para voltar às coreografias.