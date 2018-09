Mãe de Davi Lucca revela que ele ficou arrasado ao perder jogo de futebol

17/09/2018 | 14:11



Davi Lucca, fruto do relacionamento do jogador Neymar com Carol Dantas, é uma fofura só! Nos dias de hoje, os pais do menino estão separados, mas isso não impede Davi de estar presente na vida dos dois.

Pelas redes sociais, diversas vezes conseguimos ver os momentos em família, além do próprio crescimento do menino - que, inclusive, completou sete anos em agosto.

No último fim de semana, Carol Dantas, a mãe do pequeno, revelou que ele ficou arrasado ao perder vários jogos em um campeonato de futebol. No Instagram, ela disse:

Davi ficou muito chateado por ter perdido quase todos os jogos, mas nem tudo na vida é somente ganhar, perder também faz parte! Dia de aprendizado.