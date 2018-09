Morte de Marcelo Rezende completa um ano e jornalista é homenageado

16/09/2018 | 14:24



"Corta pra mim", "Põe exclusivo, minha filha" e "Sapeca iaia" eram alguns dos bordões de Marcelo Rezende, apresentador do Cidade Alerta, da Record TV.

Neste domingo, 16, a morte do jornalista completa um ano. E a data está comovendo internautas e amigos do apresentador. Marcelo Rezende morreu em decorrência de câncer no pâncreas e no fígado.

Em sua trajetória jornalística, trabalhou na TV Globo, TV Bandeirantes e Rede TV!. Com estilo próprio e sempre cobrando providências das autoridades em Segurança Pública, Marcelo Rezende cativou o público.

Geraldo Luis, apresentador do Domingo Show, e um dos melhores amigos de Marcelo Rezende, prestou homenagem ao jornalista na página pessoal no Instagram. "Foi tudo tão rápido. A dor que sentiu enquanto tomávamos café da manhã, o exame e a notícia", escreveu.

Os seguidores de Geraldo não seguraram a emoção. "Não tem como não ler o que escreveu e não se emocionar" e "Lindo seu texto" foram alguns dos comentários.

O amigo e também apresentador da Record TV Reinaldo Gottino lembrou de Rezende no perfil oficial no Instagram. "Um ano sem ele! Marcelo Rezende! Saudade amigo!", escreveu.

Na programação especial de aniversário dos 65 anos da Record TV, Marcelo Rezende também foi homenageado. A emissora exibiu a série As Grandes Reportagens de Marcelo Rezende, que terminou na quinta-feira, 13. O último episódio foi apresentado por Diego Esteves, jornalista e filho de Rezende. Ele mora e trabalha na Argentina.

O desempenho de Diego na telinha causou comoção entre os internautas, que sugeriram a contratação dele como substituto de Marcelo Rezende no Cidade Alerta.