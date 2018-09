Empolgado, Santos recebe o S.Paulo, que busca liderança

João Victor Romoli

Especial para o Diário



16/09/2018 | 07:00



O clássico de hoje, às 16h, na Vila Belmiro, tem tudo para definir a sequência de Santos e São Paulo no Brasileirão. Isso se dá porque o Peixe, que vive ótimo momento e tenta se aproximar dos seis primeiros – tem 31 pontos e um jogo a menos –, enfrenta um Tricolor que luta para se manter na briga pelo título – está em segundo, com 49 pontos, perdendo no saldo de gols para o Internacional: 18 contra 17.

A fase positiva do Santos ainda ganha componente extra para hoje, já que o rival não ganha na Vila Belmiro desde 2009. Outra aposta é no atacante Gabriel, artilheiro do Brasileirão com 12 gols, que comanda a reação do clube. Na escalação, a novidade é o uruguaio Carlos Sánchez, que estava fora por conta de lesão muscular e muito elogiado por Cuca por suas atuações recentes.

Do outro lado, o técnico Diego Aguirre terá reforço importante, uma vez que o meia Everton se recuperou de lesão e está à disposição. Por outro lado, o time não vai poder contar com Bruno Peres, que tem estiramento no adutor direito, e com Régis, suspenso. Com isso, Araruna ou Hudson podem ser improvisados na posição.

Treinador Cuca vê mais pressão na Baixada e exalta preferência

Tentando manter o embalo e aumentar o número de jogos sem sofrer gols – já são sete –, o técnico Cuca aproveitou para elogiar a escolha pela Vila Belmiro no confronto de hoje. Ele ressaltou a preferência dos atletas.

“Não tem viagem, cabe mais gente no Pacaembu, mas a pressão (ao adversário) aqui é maior. Os jogadores estão acostumados. Temos que jogar no Pacaembu para premiar a grande torcida, mas prefiro jogar aqui”, disse.

Aguirre espera o Tricolor com a determinação dos jogos em casa

A motivação por buscar a liderança do Brasileirão novamente faz o São Paulo não mudar seu jeito de atuar. O técnico Diego Aguirre, por exemplo, pediu para o que os atletas joguem com a mesma postura apresentada nos duelos no Estádio do Morumbi.

“Temos de focar no que temos de fazer dentro de campo e tentar vencer o Santos com todas as dificuldades que teremos. Nossa determinação tem que ser a mesma de quando jogamos em casa”, falou.