Tributo em memória à Paul Walker termina em confusão

15/09/2018 | 14:11



Há quase cinco anos, a notícia da morte de Paul Walker comovia milhares de pessoas ao redor do mundo. Na última quarta feira, dia 12, o ator completaria 42 anos de idade e, em sua memória, um tributo foi realizado na Califórnia, onde o galã nasceu. Apesar de se tratar de uma boa ação, de acordo com a revista People, a homenagem terminou em confusão.

O astro da franquia de filmes Velozes e Furiosos sofreu um acidente de carro fatal no ano de 2013. Em comemoração ao seu aniversário, centenas de aficionados por carros se reuniram para prestar uma homenagem ao ator, que também era um colecionador.

Contudo, a situação saiu do controle, foram divulgados vídeos de carros deixando marcas de fogo no asfalto, pessoas pulando a grade de segurança e vandalizando um caminhão estacionado no local.

O ápice da confusão se deu quando polícias foram chamados até o local e a multidão enfrentou as autoridades, chegando até mesmo a agredir um oficial!

Apesar das cenas lamentáveis, muitos famosos não deixam passar a data em branco, como seu colega de elenco e amigo, Vin Diesel, que compartilhou um clique dos dois em seu Instagram. Na legenda ele se declarou:

Cinco anos se passaram desde quando celebramos o seu último aniversário... nenhum dia passará em branco ... para sempre!