Venda de etanol cresce 22,95% em agosto; mercado interno cresce 25,60%, diz Unica

12/09/2018 | 11:08



O volume total de etanol comercializado pelas usinas do Centro-Sul nos mercados interno e externo em agosto somou 2,947 bilhões de litros, em comparação com 2,397 bilhões de litros em igual período de 2017, avanço de 22,95%. O volume acumulado total do combustível vendido às distribuidoras e exportado chegou a 12,186 bilhões de litros em cinco meses da safra 2018/2019, iniciada em 1º abril, alta de 15,73% ante os 10,529 bilhões de litros de igual período de 2017/2018.

O volume total de etanol vendido pelas usinas às distribuidoras no mercado doméstico no Centro-Sul atingiu 2,7567 bilhões de litros em agosto e acumula 11,493 bilhões de litros na safra 2018/2019. Os volumes representam altas de 25,6% em relação ao total de 2,203 bilhões de litros vendidos em agosto de 2017 e de 17,68% sobre o volume acumulado comercializado até igual período da safra 2017/2018 no mercado interno, de 9,766 bilhões de litros, informou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica).

As vendas de etanol hidratado combustível avançaram 37,31% em agosto sobre o mesmo período de 2017, de 1,486 bilhão para 2,040 bilhões de litros. Segundo a Unica, na última metade de agosto o mercado interno absorveu 1,05 bilhão de litros de hidratado, um recorde para esse período quinzenal. O recorde anterior, da última quinzena de julho de 2018, era de 932,35 milhões de litros. "Com isso, a venda em agosto, que somou 1,97 bilhão de litros no mercado interno, também é uma marca histórica para um mês", informou a Unica.

Com o resultado, as vendas totais de hidratado na safra têm alta de 37,92% entre os períodos, para 8,291 bilhões de litros. As vendas totais de anidro recuaram 0,48% se comparados os mesmos meses de agosto de 2017 e 2018, para 906,43 milhões de litros e caem 13,78% no acumulado da safra, para 3,895 bilhões de litros.

A exportação total de etanol foi de 180,16 milhões de litros em agosto, queda de 7,19% contra os 194,12 milhões de litros enviados ao exterior em igual mês do ano passado. No acumulado da safra 2018/2019, as exportações totais de etanol recuam 9,17%, para 693,22 milhões de litros, ante 763,21 milhões de litros em igual período de 2017/2018.