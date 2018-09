Obituário - 11 de setembro de 2018

Do Diário do Grande ABC



11/09/2018 | 09:47



Santo André

Vanderlei Martins, 79. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Márcia Regina Santos Nogueira, 49. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 8, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo Barreiros Mariano de Sá, 35. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.

São Bernardo

Maria José Pereira, 92. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério da Lapa, em São Paulo (SP).

Isabel Maria da Silva, 92. Natural do Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério dos Casa.

Jandyra Prestia Pires, 87. Natural de Duartina (SP). Residia na Vila Esperança, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gersio Fernandes Teixeira, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia no Terra Nova I, em São Bernardo. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Jardim do Pêssego, em São Paulo (SP).

Maria Poiani Pereira, 81. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Vila Euclides.

Bernardino Martins Damico, 81. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Saudade.

Edite Pereira Barbosa, 81. Natural de Cruz das Almas (BA). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 7, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Otavio Munchuerri, 76. Natural de São Caetano. Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Maria das Dores Floriano da Cruz, 68. Natural de Dores do Turvo (MG). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Denes Arten Barucco, 66. Natural de São Caetano. Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Neusa Maximiano de Deus, 64. Natural de Pouso Alegre (MG). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Maria da Glória Ribeiro dos Santos, 63. Natural de Lençóis (BA). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.

São Caetano

Domingos Ramos Neto, 66. Natural de Palmeira dos Índios (AL). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Geralda Pereira de Souza, 69. Natural de São João da Ponte (MG). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 9, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Mauá

Epitácio Augusto do Nascimento, 78. Natural de Moreno (PE). Residia no Núcleo Cincinato Braga, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Conceição Rodrigues da Silva, 72. Natural de Caratinga (MG). Residia no Jardim Maria Eneida, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Conceição Rodrigues da Silva Oliveira, 72. Natural de Igaratinga (MG). Residia no Jardim Maria Eneida, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Maria de Lurdes Silva Moreira, 68. Natural de Campina Grande (PB). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 8. Vale dos Pinheirais.

Wladislaw Petrise, 63. Natural de Osasco (SP). Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 9. Vale dos Pinheirais.

Vanderlei Aparecido Ferreira, 40. Natural de Mauá. Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

José Ronaldo Gomes da Silva, 35. Natural de Coruripe (AL). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Sebastiana Ipólito Marques, 84. Natural de Mirai (MG). Residia no Jardim Itrapoã, em Ribeirão Pires. Dia 8, em Mauá. Cemitério São José.

Ivone dos Santos, 61. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 8, em Mauá. Cemitério São José.

Fábio Torres Santos, 27. Natural de Garanhuns (PE). Dia 23 de agosto, sendo sepultado em 4 de setembro. Cemitério São José.