Obituário - 5 de setembro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/09/2018 | 09:03



Santo André



Rolando Cangiano Roberti, 94. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 27, em São Paulo (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Norma Mirce Neves da Costa, 92. Natural de Lins (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 1º, em São Paulo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Angela Nazoni Savoia, 88. Natural de Santo André. Residia em Jundiaí (SP). Dia 23, em Jundiaí (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Antonio Carlos Padalino, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 31. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Nair Acetto Figueiredo, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia em Pindamonhangaba (SP). Dia 18, em Pindamonhangaba (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Maria Elenita da Silva, 80. Natural do Estado do Ceará. Residia em Pedreira (SP). Dia 19, em Campinas. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Clelia Rodrigues Crepaldi, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bom Pastor, em São Paulo (SP). Dia 21, em São Paulo (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Carlos Gomes Filho, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 2, em Ribeirão Pires. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Eduardo José Stoppa, 48. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 2, em Pindamonhangaba (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



São Bernardo



Raymundo Baptista dos Santos, 94. Natural de Jaguarari (BA). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 3, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica, em São Caetano.



Aline de Barros e Silva Storace, 93. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro de Moema, em São Paulo (SP). Dia 2, em São Bernardo. Cemitério do Carmo, em São Paulo (SP).



Durval Peniche de Lima 91. Natural de Iguape (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 1º. Cemitério Municipal de Pedro de Toledo (SP).



Antonia Culto, 88. Natural de Bebedouro (SP). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.



Yoko Oshiro, 86. Natural de Okinawa, Japão. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.



Laércia Ribeiro Vicente, 86. Natural de Miguelópolis (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina.



Maria Duarte dos Santos, 86. Natural de Santanópolis (BA). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério do Baeta.



Atsuka Saito, 85. Natural de Guaiçara (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.



Ivone Rodrigues do Nascimento, 84. Natural de Borebi (SP). Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Alvina Maria de Jesus, 84. Natural de Poções (BA). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério do Baeta.



Doralice Gomes dos Santos, 84. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.



Francisco Caetano de Almeida, 82. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.



Joel Rodrigues Ferreira, 70. Natural de Jaguarari (BA). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.



Maria Lúcia da Silva Martins, 65. Natural de Araçatuba (SP). Residia no bairro do Tatuapé, em São Paulo (SP). Dia 2, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.



Yang Tso Chia, 65. Natural de Kaohsiung, em Taiwan. Residia na Vila Pompéia, em Campinas (SP). Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Flamboyant.



Antonio Roberto Pereira, 63. Natural de Iguape (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 1º, em São Bernardo, Memorial Phoenix, em Santo André.



Antonio Venâncio de Freitas, 60. Natural de Angelim (PE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 3. Cemitério dos Casa.



Robson Galdino de Lima, 44. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 3. Jardim da Colina.



São Caetano



Leonor Roque Cremasco, 89. Natural de Coroados (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Ida Frida Coelho, 83. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no Jardim Independência. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Ataíde Gonçalves, 74. Natural de Barrinha (SP). Residia em São Caetano. Dia 3, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais, em Mauá.



Diadema



Tânia Regina Pianelli Ferreira, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia em Diadema. Dia 3, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.



Maria Nivalda Santos, 64. Natural de Pacatuba (SE). Residia na Vila Tupi, em São Bernardo. Dia 4, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.



Mauá



Josefa Rodrigues do Nascimento, 89. Natural de Ribeirão (PE). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Joaquim Belarmino Feitosa, 78. Natural de São José de Piranhas (PB). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 2. Vale dos Pinheirais.



Maria Aparecida da Silva, 78. Natural de Tabapuã (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



Eusdete Souza de Ruas, 74. Natural de Itambé (BA). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Armando José Leite, 69. Natural de Brejão (PE). Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



João Josimar da Silva, 55. Natural de Formoso do Oeste (PR). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Antonio Donizete Felipe, 49. Natural de Peabiru (PR). Residia no Jardim Esperança, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Alexandre Massaru Kawaba, 47. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Rodrigo Gerlach, 39. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Haideé, em Mauá. Dia 2. Vale dos Pinheirais.



Ribeirão Pires



Paulo Pinto Sebastião, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.



Edson Campos Aquino, 60. Natural de Montes Claros (MG). Residia na Vila Aurora, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.



Jeferson Torres de Oliveira, 31. Natural de São Bernardo. Residia no Bosque Santana, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.