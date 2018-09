Parquinho na Praça da Moça tem brinquedos quebrados

Juliana Stern

Especial para o Diário



05/09/2018 | 07:00



O parquinho instalado na Praça da Moça, no Centro de Diadema, vem decepcionando as crianças que buscam o local para brincar, assim como seus pais. Os brinquedos estão com peças faltando ou completamente quebrados. Do gira-gira, só o poste que sustentava os bancos giratórios ficou; e o balanço, além de não estar completo, ainda machuca as crianças que se arriscam no equipamento.

A professora Silvana Olintras, 45 anos, costumava levar seu filho Arthur, 8, pelo menos uma vez por semana para brincar no local, mas ontem foi surpreendida com um balanço a menos e só o ‘fantasma’ do gira-gira, segundo ela. “É muito vandalismo que temos aqui. Sempre tem alguma coisa quebrada, apesar de que esses dois estragos são recentes”, afirma. “Mas o problema mesmo é que falta manutenção”, completa.

Mesmo quando os brinquedos estão em pleno funcionamento não são da melhor qualidade, pelo menos segundo Arthur. “O balanço me machuca. Ele é meio inclinado e me rala todo”, diz o pequeno.

De acordo com moradores, problema semelhante aconteceu em novembro do ano passado, quando o escorregador sumiu do parquinho, ficando só a escada. “A praça é uma referência na cidade e está sempre descuidada assim. É uma vergonha”, comentou um morador que preferiu não se identificar.

ACADEMIA

Os equipamentos da academia ao ar livre localizada do lado do parquinho estão com peças faltando, fazendo com que a população não consiga utilizar o espaço. Como, por exemplo, os cinco aparelhos de pedaladas, que estão sem os pedais. “Acho que nunca vi alguém fazendo exercício ali. Está sempre quebrado”, diz a professora.

Procurada, a Prefeitura de Diadema não respondeu os questionamentos sobre a manutenção nos aparelhos da praça até o fechamento desta edição.