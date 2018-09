Márcio Ribeiro será o treinador do Água Santa na Série A-2

João Victor Romoli

Especial para o Diário



04/09/2018 | 07:00



O Água Santa resolveu apostar em solução caseira novamente e definiu que Márcio Ribeiro será o treinador do time na Série A-2 do Campeonato Paulista do ano que vem. Ele, que é nome histórico para os torcedores, uma vez que levou o Netuno da Segunda Divisão estadual à elite, já está trabalhando nos bastidores e buscando reforços para a competição.“O Márcio será o treinador do Água Santa na Série A-2. Já estamos trabalhando com ele no sentido de ir montando aos poucos o elenco para o ano que vem. Esperamos que até o fim de outubro já tenha pelo menos 70% do elenco encaminhado”, disse ao Diário o diretor de futebol Derlei. O cargo do ex-jogador, aliás, era ocupado por Márcio no começo deste ano. Ele, porém, teve de assumir a equipe no lugar de Jorginho, que foi demitido, e salvar de possível rebaixamento à Série A-3 – pegou o time na 12ª rodada, vencendo duas partidas, empatando uma e perdendo uma, garantido a permanência do clube na A-2. O feito, aliás, deve ter pesado na escolha da diretoria para a próxima temporada.

Idolatrado pelos torcedores por ter levado o time da Segunda Divisão do Campeonato Paulista de 2013 até o Paulistão seguidamente, Márcio vive de idas e vindas no Água Santa, dividindo muitas vezes o cargo de diretor com o de técnico, já que gosta de participar da montagem do elenco. “O Márcio que praticamente tem definido os reforços. Tem muitos amigos e técnicos que nós dois conhecemos que estão ajudando com informações de determinados atletas, que temos no radar e vamos assistindo aos jogos e chegando à conclusão com ele. Acredito que essa parceria vai dar muito certo”, completou Derlei. O clube, que dificilmente vai conseguir a classificação à segunda fase, já usa a Copa Paulista para testar reforços que, no total, já são sete: o zagueiro Batista, os volantes Sandrinho e Fernando, o meia Carlos Alberto, e os atacantes Erick, Robson e Clebinho. Mesmo com apenas Erick (chegou emprestado pelo Globo-RN) tendo contrato até a próxima temporada, todos devem continuar na equipe em 2019.

O técnico Antônio Carlos Papel, que comanda o Netuno na Copa Paulista e era um dos cogitados para continuar no ano que vem, contou que todos são reforços pedidos por Márcio Ribeiro. “O Batista, inclusive, é um contratado dele para a Série A-2. Ele já está certo (no cargo) e está trazendo (reforços). Creio que vai iniciar os trabalhos no começo de novembro”, revelou Papel. O ex-jogador Serginho, conhecido torcedor do Água Santa, deve ser o auxiliar de Márcio, já que está sendo preparado para a função desde o começo da Copa Paulista.