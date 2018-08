Caso de Lula entra na pauta do TSE; ministros preparam voto considerando cenários

31/08/2018 | 13:46



O caso do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entrou na pauta da sessão extraordinária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) desta sexta-feira, 31, marcada para as 14h30. Ainda não há confirmação, no entanto, sobre o que o relator do pedido de registro de candidatura de Lula à Presidência da República, ministro Luís Roberto Barroso, irá levar para ser julgado: o pedido de liminar para barrar a presença do ex-presidente no horário eleitoral no rádio e na televisão ou o julgamento do mérito do registro do petista.

Na quinta-feira, 30, no prazo limite, a defesa de Lula enviou manifestação ao TSE contra a impugnação do registro.

Os advogados exploram o comunicado do Comitê de Direitos Humanos da ONU, emitido no último dia 17 solicitando ao Brasil que Lula possa ser candidato nas eleições presidenciais, e argumentam que não há como julgar liminar de registro de candidatura.

Para a defesa, a nota da ONU suspende a inelegibilidade do ex-presidente.

Na manhã desta sexta-feira, o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) conversou reservadamente com quatro ministros, que ainda não haviam sido informados se o plenário da Corte Eleitoral julgaria o pedido para barrar Lula do horário eleitoral ou se a discussão já avançaria para tratar do mérito do registro.

Segundo a reportagem apurou, ministros do TSE estão elaborando seus votos considerando os dois cenários.

A equipe do gabinete do ministro Barroso trabalhou madrugada adentro, deixando as dependências do TSE apenas às 7 horas da manhã desta sexta-feira.