Imagem de Moro e máscaras de Lula

31/08/2018 | 07:06



O candidato Alvaro Dias (Podemos) vai estampar, já no primeiro dia de seu programa no horário eleitoral de rádio e TV, a imagem do juiz da 13.ª Vara Criminal Federal, Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato em primeira instância. A ideia é reforçar o compromisso público de apoio à operação, que ele tem feito em discursos e entrevistas.

O combate à corrupção, mote da campanha do presidenciável do Podemos, vai surgir ainda no slogan "Abre o Olho", usado por Dias para alertar o eleitorado sobre seus adversários.

Lula. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), condenado em segunda instância e preso desde abril pela Operação Lava Jato, surgirá em máscaras usadas por seus apoiadores, com um tom crítico. Nos 40 segundos a que tem direito em cada bloco diário do horário eleitoral em rádio e TV, Alvaro Dias ainda contará parte de sua história de vida, com destaque para a origem simples, na zona rural.

"Nosso objetivo é mostrar o Alvaro como ele é. Ele não é um personagem, a história dele não está sendo construída agora", diz o marqueteiro Alexandre Oltramari. Segundo ele, as demais inserções ao longo da campanha vão seguir a mesma linha, sempre com o foco no tema corrupção e com críticas direcionadas a Lula e ao PT. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.