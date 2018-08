Horário na TV começa para alavancar políticos

Raphael Rocha



31/08/2018 | 07:12



Começa hoje, oficialmente, a propaganda eleitoral no rádio e na televisão, fator considerado essencial para duas candidaturas neste ano: a presidencial do ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB) e a de reeleição do governador de São Paulo, Márcio França (PSB). Alckmin tem o maior tempo de TV, com cinco minutos. França duela por exposição com o candidato do PSDB, João Doria. Tanto Alckmin, quanto França patinam nas pesquisas de intenções de voto, porém, firmaram alianças com diversos partidos justamente na aposta pelos programas na TV aberta. A faca, porém, é de dois gumes. Neste ano, a eleição é mais curta e, caso os institutos apontem que essas candidaturas não cresçam rapidamente, esses projetos se desidratam na mesma velocidade.

Presidenciáveis

Três presidenciáveis devem estar no Grande ABC neste fim de semana. Amanhã, Ciro Gomes (PDT) é esperado para participar do lançamento da campanha a deputado federal de Júnior Orosco (PDT), de Mauá, no Grêmio Esportivo Mauaense, no Parque São Vicente – postulante pedetista ao Palácio dos Bandeirantes, Marcelo Candido também deve prestigiar o evento. No domingo, Geraldo Alckmin (PSDB) confirmou presença em ato organizado pelo prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), no Meninos Futebol Clube, no Rudge Ramos, que contará com o candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Doria, no palanque. Também amanhã, Guilherme Boulos (Psol) caminhará pelo calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima, em Santo André, pela manhã.

Projeção

Presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (MDB) fez projeção eleitoral. “O Grande ABC pode ser, nos próximos quatro anos, a região mais bem representada na Assembleia Legislativa e contemplada com verbas provenientes do Estado de São Paulo. Além da possibilidade de reeleição dos três deputados estaduais do PT (Luiz Fernando e Teonilio Barba por São Bernardo e Luiz Turco por Santo André) pode ter, pelo menos, mais três deputados estaduais: Thiago Auricchio por São Caetano; a primeira-dama Carla Morando por São Bernardo e Almir Cicote por Santo André. Sem deméritos aos outros nomes e candidaturas. Isso mostra a força do nosso Grande ABC.”

Palestra

Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes estará hoje em São Bernardo. Ele fará palestra sobre os 30 anos de Constituição Federal, evento inserido nos festejos de 465 anos da cidade. A atividade começa às 9h e será realizada no Cenforpe (Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, 201, bairro Planalto).

Prestígio

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), prestigiou o lançamento das candidaturas do deputado federal Alex Manente (PPS), de São Bernardo, e de Thiago Auricchio (PR), de São Caetano, que busca vaga na Assembleia Legislativa. “Estou aqui essa noite para atestar a importância dessa parceria para o nosso projeto de transformação de Santo André”, disse Paulo Serra, que ouviu de Alex que o PPS estará com na campanha de reeleição do tucano, em 2020. Na foto abaixo, estão no palanque Marilda Brandão, o vereador Tonho Lagoa (PMB), Thiago, Alex, Paulo Serra e o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB).