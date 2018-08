Furto de veículos aumenta 11% no Grande ABC

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



27/08/2018 | 20:40



Os casos de furto de veículo voltaram a apresentar alta no mês de julho, segundo dados da SSP (Secretaria da Segurança Pública) divulgados hoje. Foram 801 ocorrências no mês passado, contra 718 no mesmo período de 2017, ou seja, aumento de 11,56%.

Com média de 23 furtos por dia, a região teve, no mês passado, cenário oposto ao observado no Estado, que reduziu em 3,54% o número de furtos de veículos, assim como, a Capital que registrou queda de 5,85%.

O indicador, segundo a SSP, foi impulsionado por São Caetano, que praticamente dobrou o número de furtos de veículos em seu território. Passou de 32 para 52 casos no período. Mauá, Santo André e Rio Grande da Serra também tiveram alta no indicador.

As exceções ficaram por conta de São Bernardo, Diadema e Ribeirão Pires que reduziram o volume de casos.

Embora destaque que a Polícia Militar tem empenhado esforços para reduzir o indicador, o coronel Ronaldo Gonçalves Faro, comandante da PM no Grande ABC, destacou a dificuldade de combater esta modalidade de crime. “Temos empenhado esforços junto aos batalhões. No entanto, o furto muitas vezes é alimentado pelo mercado ilegal de peças, onde muitas pessoas compram sem saber a origem da peça”, enfatizou.

Outro destaque negativo no levantamento ficou por conta do aumento do volume de casos de furtos em geral, que apresentou alta de 2,31% no mês passado, na comparação com o mesmo mês de 2017 – passou de 1.947 para 1.992 casos no período.

Assim como foi observado no primeiro semestre, municípios do Grande ABC mantiveram a redução no número de vítimas de homicídios. A queda foi de 21,05% – passaram de 19 para 15 ocorrências.

Municípios da região também reduziram a quantidade de roubos. Foram 2.147 casos no mês passado, contra 1.754 no mesmo período de 2017.

Segundo o comando da PM da região, a queda tem sido resultado alcançado graças ao trabalho inteligente da corporação, em especial, as operações integradas executadas em pontos estratégicos de municípios da região, com demais órgãos.

Em nota, a SSP afirma que as polícias Civil e Militar realizam ações integradas para combater os crimes de furtos e roubos de veículos na região do Grande ABC. Entre essas ações estão as fiscalizações em desmanches e comércios de peças automotivas, visando identificar e prender criminosos e apreender materiais ilícitos.

"Graças a atuação das forças policiais, nos sete primeiros meses de 2018 houve uma redução de 16,2% dos roubos de veículos na área das Seccionais de Santo André, São Bernardo e Diadema, que atendem os municípios do Grande ABC, em relação ao mesmo período de 2017. Também em 2018, foram presas 5.072 pessoas e 3.216 veículos recuperados", informou a Pasta.