Na Bahia, Ticiane Pinheiro e César Tralli curtem show em clima de romance!

26/08/2018 | 13:11



Ticiane Pinheiro e César Tralli curtiram a noite do sábado, dia 25, em clima de romance! Os dois foram clicados agarradinhos durante show do cantor Saulo em um resort na Praia do Forte, na Bahia.

Os pais de Ticiane Pinheiro também estavam por lá e a família posou reunida para um clique. Em clima praiano e com todos os convidados de branco, diversos famosos prestigiaram o show, como Fabiana Karla e o namorado Diogo Mello.

Sheron Menezzes também esteve por lá e posou sorridente para os cliques.Henri Castelli apostou em uma camisa florida, enquanto Maurício Destri seguiu a risca o traje da festa e foi totalmente de branco.