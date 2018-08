Respeito, candidatos

Do Diário do Grande ABC



É decepcionante para região que possui 2,7 milhões de habitantes a constatação de que não tem importância para os 12 candidatos que, em outubro, vão disputar a honra de governar o Estado de São Paulo pelos próximos quatro anos. Análise realizada pela equipe do Diário nos planos que os políticos registraram na Justiça Eleitoral mostra que nenhum deles se preocupa com o Grande ABC. As sete cidades são solenemente ignoradas nos documentos, diferentemente do que ocorre com outras localidades, das quais se destacam Baixada Santista, São José dos Campos e Campinas.

A omissão dos interesses dos municípios da região entre as propostas a serem executadas a partir de janeiro de 2019 dá indícios claros de como deve ser o relacionamento do futuro governador com o Grande ABC. É triste. Exatamente porque as sete cidades contribuem significativamente para que São Paulo seja o mais importante e rico Estado do Brasil, respondendo com responsabilidade ao desdém que recebe.

O Grande ABC precisa recuperar o prestígio que sempre teve junto ao governo do Estado. Dada a sua força política, consolidada pelos seus mais de dois milhões de eleitores, a região tem de ser respeitada pelos candidatos ao Palácio dos Bandeirantes. É certo que todos os concorrentes que vieram cumprir agenda de campanha incluíram os pleitos locais entre seus propósitos administrativos, mas o registro oficial das propostas seria mais consistente que a simples manifestação de boa vontade.

O descaso demonstrado pelos candidatos com os anseios regionais ajuda a explicar por que, decorridos quatro anos desde a assinatura do contrato de execução da obra, continua no papel a implantação da Linha 18-Bronze do Metrô, que pretende ligar o Grande ABC à Capital. Falta menos de dois meses para o primeiro turno do pleito, marcado para 7 de outubro. Se o desprezo persistir, será chegada então a hora de os 2,1 milhões de eleitores com domicílio em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra cobrarem o devido respeito.