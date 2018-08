Vinicius Lanza e Caio Pumputis conquistam índice para o Mundial nos 200m medley

25/08/2018 | 20:56



O segundo dia de provas do Troféu José Finkel, que está sendo realizado no Pinheiros, em São Paulo, registrou duas classificações para o Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros). Neste sábado, Vinicius Lanza e Caio Pumputis obtiveram o índice exigido para a prova dos 200 metros medley.

O feito de Lanza foi em grande estilo, pois o nadador do Minas também quebrou o recorde sul-americano da prova, que era de Thiago Pereira desde 2012, com 1min52s30. E isso apenas um dia após ter que encarar a frustração de ficar a apenas 0s33 da marca exigida para ir ao Mundial nos 100m borboleta.

Mas ele teve êxito nos 200m medley, tendo vencido a final em 1min52s16. E Pumputis, de apenas 19 anos, também se classificou ao Mundial na China ao garantir o segundo lugar com a marca de 1min52s26, sendo que o índice estabelecido pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos era de 1min53s94.

"Foi uma prova muito boa, muito mesmo. Devo isso ao Caio também. Se não fosse ele me puxando até o final, talvez o tempo não fosse tão bom. Quem ganha com isso é a natação brasileira que vai estar sempre em alto nível", disse Lanza, de 21 anos e medalhista de bronze nos 100m borboleta no Pan-Pacífico.

Também neste sábado, Viviane Jungblut quebrou o recorde brasileiro, que perdurava há oito anos nos 1.500m - a marca era de Poliana Okimoto, com 16min09s04. Para isso, venceu a prova com a marca de 16min03s29. "Estou em uma sequência de competições muito importantes, com o Pan-Pacífico de maratonas, também o Mundial Militar. Treinei mais para as provas longas e deu certo. Meu objetivo aqui era o recorde nessa prova e deu certo", afirmou.