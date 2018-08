São Caetano vence clássico contra o Santo André

Dérek Bittencourt

do Diário do Grande ABC



25/08/2018 | 16:53



No principal clássico do Grande ABC, melhor para o São Caetano sobre o Santo André. As equipes se enfrentaram na tarde deste sábado e mesmo jogando no Estádio Bruno Daniel (que recebeu público de 1.055 torcedores) o Azulão venceu por 1 a 0, gol do atacante Isaac Prado.

Com o resultado – aliado ao empate entre Taubaté e Bragantino – os são-caetanenses ampliaram a vantagem na liderança do Grupo 3 da Copa Paulista, com 14 pontos. Já o Ramalhão caiu para a quarta colocação, com oito.

O São Caetano foi superior ao rival durante quase todo o tempo e criou as melhores oportunidades. Só na primeira etapa, PV, Eliandro e Natan evitaram gols certos do Azulão. O Santo André, por sua vez, chegava apenas nas bolas paradas.

Já na segunda etapa as substituições promovidas pelo técnico Pintado deixaram os visitantes melhores ofensivamente, sobretudo pelo lado esquerdo do campo. E foi por ali que Gerley fez grande jogada e cruzou rasteiro para Isaac Prado se antecipar à marcação e marcar o único gol do confronto.