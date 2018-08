Rooney Mara expande sua marca de roupas veganas de luxo

24/08/2018 | 16:22



Vegana há anos, Rooney Mara não consumir nenhum tipo de carne ou alimentos derivados de animais. Ela também não utiliza nenhum produto de origem animal ou que tenha algum tipo de crueldade em sua produção.

Porém, na hora de se vestir, ela sempre encontrava um grande empecilho: achar roupas boas, bonitas e que fossem veganas. "Eu sempre amei a Stella McCartney, mas além dela não existem muitas outras", conta ao WWD.

A atriz decidiu então abrir uma marca de roupas e acessórios em parceria com duas amigas Chrys Wong e Sara Scholat, a Hiraeth. Lançada com produção pequena em fevereiro, agora a empresa começa a comercializar seus produtos na Barney''s.

A ideia é de uma marca que produzisse peças duráveis, de qualidade e produzidas de maneira ética. Tanto que as roupas são todas fabricadas em Los Angeles e a empresa costuma compartilhar de maneira transparente as condições de trabalho dos contratados da fábrica. O compromisso é de manter a produção doméstica mesmo com o crescimento.

"Queria fazer uma coisa vegana e sem crueldade para com os animais e também não quero trazer esta crueldade para as pessoas", explica Rooney. "Seria mais barato fazer em outro país? Sim, mas isso nos dá a chance de colocar mais a mão na massa e conhecer quem está envolvido no processo, sabendo que existe integridade e que os trabalhadores estão ganhando salários honestos.

Esses cuidados da marca são refletidos no preço. Os valores da peças da Hiraeth vão de 160 a 1.500 dólares.